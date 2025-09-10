Середа, 10 Вересня, 2025
МЗС України засудило ізраїльський удар по Досі

МЗС України засудило ізраїльський удар по Досі

Міністерство закордонних справ України засудило удар по столиці Катару – Досі, завданий Ізраїлем 9 вересня. МЗС України наголосило на неприпустимості порушення суверенітету Катару. Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій 10 вересня.

📢 «Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним удар, завданий 9 вересня по столиці Держави Катар – Досі, по густонаселеному району, де, зокрема, розміщуються іноземні дипломатичні представництва. Удар по території держави, яка виступає посередником у мирних переговорах з врегулювання у Секторі Гази, є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні», – зазначено у заяві.

У МЗС підкреслили солідарність з урядом і народом Катару та наголосили, що удар по Досі суперечить міжнародним нормам. Українська сторона підтримує дипломатичні зусилля Катару, спрямовані на стале припинення вогню у Секторі Газа.

📢 «Переконані у потребі усіх сторін утримуватися від дій, які можуть негативно позначитися на посередницьких зусиллях Держави Катар і призвести до додаткового загострення безпекової ситуації в регіоні. Закликаємо всі сторони негайно припинити насильство та повернутися до переговорного процесу», – йдеться у повідомленні.

☝️ Як відомо, 9 вересня Ізраїль завдав авіаудару по керівництву ХАМАС у Катарі. Представники ХАМАС заявили, що члени їхньої переговорної групи вижили.

