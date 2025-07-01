Вівторок, 1 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На росії засекретили показники економіки – СЗР

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії засекретили показники економіки - СЗР

Правлячий режим на росії засекретив дані про стан економіки та зовнішньої торгівлі. Тепер громадськості представлятимуть лише вибіркові показники, вигідні кремлю. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України у своїй офіційній заяві.

☝️ За даними СЗР, у рф спостерігається системна криза в низці ключових галузей. Зокрема, у вугільній, нафтопереробній, будівельній, автомобільній і логістичній сферах. Саме ці сектори забезпечують близько 17% доходів федерального бюджету рф.

🔻 Станом на сьогодні понад 50% російської економіки перебуває у стагнації, перш за все — обробна промисловість.

📉 Основна причина — фінансова нестабільність підприємств. Понад 40% компаній мають боргові зобов’язання, які втричі перевищують їхній прибуток. Оборотні кошти підприємств усе частіше формуються не через прибутки, а за рахунок кредиторської заборгованості, зазначають у СЗР.

Банківське кредитування у рф залишається надзвичайно дорогим і малодоступним, що ще більше ускладнює становище економіки.

📌 Тим часом глава російського Сбербанку Герман Греф публічно визнав, що економіка рф потерпає від наслідків війни. Включно зі зростанням військових витрат, високою інфляцією та підвищенням ключової ставки Центробанку.

📉 Додатковим свідченням економічної кризи стало рішення держдуми рф підтримати в першому читанні зміни до бюджету на 2025 рік, які передбачають триразове збільшення бюджетного дефіциту порівняно з 2024 роком.

Також раніше повідомлялось, що уряд рф всерйоз розглядає повну заборону експорту бензину — на тлі рекордного зростання цін на паливо в країні.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

ООН встановила причетність росії до теракту в Оленівці — омбудсман

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 72 бойових зіткнення на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках

ПОДІЇ

ФБР відновлює пріоритет боротьби з тероризмом

ПОДІЇ

Орбан виступив проти участі Зеленського в саміті НАТО в Гаазі

ПОЛІТИКА

Фейк: «Україна готова прийняти 40 мільйонів біженців з Ізраїлю», – Зеленська

СТОПФЕЙК

КНДР готується до нового перекидання військ у рф

ПОДІЇ

Запоріжжя атакували дронами: пожежі та руйнування, є поранений

ВІЙНА

У США наполягають, що Ядерна програма Ірану – знищена

ПОЛІТИКА

Обстріл Лиману на Донеччині: поранено подружжя з дитиною

ВІЙНА

Словаччина висунула умови для підтримки санкцій проти росії

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"