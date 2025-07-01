На росії засекретили показники економіки – СЗР

Правлячий режим на росії засекретив дані про стан економіки та зовнішньої торгівлі. Тепер громадськості представлятимуть лише вибіркові показники, вигідні кремлю. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України у своїй офіційній заяві.

☝️ За даними СЗР, у рф спостерігається системна криза в низці ключових галузей. Зокрема, у вугільній, нафтопереробній, будівельній, автомобільній і логістичній сферах. Саме ці сектори забезпечують близько 17% доходів федерального бюджету рф.

🔻 Станом на сьогодні понад 50% російської економіки перебуває у стагнації, перш за все — обробна промисловість.

📉 Основна причина — фінансова нестабільність підприємств. Понад 40% компаній мають боргові зобов’язання, які втричі перевищують їхній прибуток. Оборотні кошти підприємств усе частіше формуються не через прибутки, а за рахунок кредиторської заборгованості, зазначають у СЗР.

Банківське кредитування у рф залишається надзвичайно дорогим і малодоступним, що ще більше ускладнює становище економіки.

📌 Тим часом глава російського Сбербанку Герман Греф публічно визнав, що економіка рф потерпає від наслідків війни. Включно зі зростанням військових витрат, високою інфляцією та підвищенням ключової ставки Центробанку.

📉 Додатковим свідченням економічної кризи стало рішення держдуми рф підтримати в першому читанні зміни до бюджету на 2025 рік, які передбачають триразове збільшення бюджетного дефіциту порівняно з 2024 роком.

Також раніше повідомлялось, що уряд рф всерйоз розглядає повну заборону експорту бензину — на тлі рекордного зростання цін на паливо в країні.