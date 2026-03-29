москва погрожує Сеулу через можливі поставки зброї Україні

На російській федерації заявили про можливі «заходи у відповідь» у разі, якщо Південна Корея ухвалить рішення про передачу Україні летальної зброї. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на заступника міністра закордонних справ рф Андрій Руденко.

За його словами, російська сторона неодноразово через «різні канали зв’язку» доводила до Сеула позицію щодо «неприпустимості постачання летальної зброї Україні», зокрема в межах ініціативи PURL.

📢 «В іншому разі двосторонні відносини між росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вдатися до заходів у відповідь. Я сподіваюся, що ми не будемо змушені цього робити», — заявив він.

Прессекретарка мзс рф марія захарова також заявила, що у разі участі Сеула в програмі, москва може реалізувати своє «право на помсту».

📌 Позиція Південної Кореї

За даними Yonhap, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Південна Корея надавала Києву лише гуманітарну та нелетальну допомогу.

Водночас наприкінці лютого 2026 року Сеул оголосив про консультації з НАТО щодо участі в підтримці України. Одним із варіантів є приєднання до програми колективної закупівлі озброєння PURL.

ℹ️ Що таке PURL

Ініціатива PURL була створена влітку 2025 року. Її мета — забезпечити швидке постачання Україні американського озброєння та технологій за рахунок фінансових внесків країн-членів НАТО та партнерів.

За попередніми даними, навіть у разі приєднання Сеула до програми його участь може обмежитися закупівлею нелетального обладнання.

