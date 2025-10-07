Міністр оборони Франції залишив посаду через добу після призначення

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер оголосив про своє рішення залишити посаду всього через день після призначення. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter). Він заявив, що його крок продиктований прагненням забезпечити стабільну роботу державних інституцій.

📢 «За цих обставин вранці я запропонував президенту Республіки (Еммануелю Макрону. – Ред.) негайно вийти з уряду та передати свої обов’язки Міністра Збройних Сил Прем’єр-міністру. Президент Республіки прийняв мою пропозицію», – написав Ле Мер.

Політик підкреслив, що вступив до уряду, керуючись почуттям обов’язку в умовах складної геополітичної ситуації, аби служити Франції та її громадянам. Водночас він зауважив, що його рішення викликало «неоднозначні, необґрунтовані й непропорційні реакції», які можуть вплинути на ефективність роботи уряду.

☝️ Ле Мер наголосив, що жодні індивідуальні обставини не повинні перешкоджати стабільній діяльності держави та її інституцій. Він висловив сподівання, що його відставка сприятиме поновленню переговорів щодо формування нового уряду.

📢 «Я сподіваюся, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції. Моє зобов’язання служити Франції та французькому народу завжди буде керуватися турботою про загальні інтереси та державу», – зазначив політик.

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку Ле Мера, який обіймав посаду міністра оборони лише одну добу.

Нагадаємо, що 6 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню також подав у відставку, що спричинило падіння французьких фондових ринків. Інвестори вважають, що для подолання політичної кризи в країні можуть знадобитися дострокові парламентські вибори.