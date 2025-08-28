Мета візиту кадирова до Маріуполя — мародерство і грабіж

Глава Чечні рамзан каДиров припхався до тимчасово окупованого Маріуполя, і ця поїздка викликала значний резонанс. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, справжня мета візиту полягала не у підтримці бойового духу російських загарбників чи демонстрації політичної лояльності кремлю. Мова йде про набагато приземленішу і водночас цинічну причину — незаконний вивіз металу з Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Андрющенко уточнив, що 26 серпня каДиров разом із найближчим оточенням відвідав завод. Проте головна увага під час цього візиту була зосереджена не на виробничих процесах і не на проблемах підприємства. За його словами, мова йде про відверте мародерство, фактичний розпродаж ресурсів окупованого регіону, який здійснюється під прикриттям так званих «економічних рішень».

Перед приїздом до Маріуполя каДиров і його команда провели зустріч у Донецьку з ватажком так званої «днр» денисом пушиліним. Після переговорів останній підписав спеціальний документ, що дозволяє транзит металобрухту через підконтрольні окупантам території. Цей дозвіл, як наголошує Андрющенко, став поступкою у тривалому конфлікті між оточенням каДирова та самим пушиліним.

Внутрішні протистояння окупантів

У 2024 році пушилін заборонив вивіз металу, чим фактично заблокував бізнес-інтереси каДирова. Таке рішення призвело до загострення внутрішнього протистояння серед окупантів. Тепер же, після нових домовленостей, дозвіл відновили, і каДиров погодився підтримати пушиліна у кремлі в його боротьбі проти першого заступника керівника адміністрації президента рф сергія кірієнка.

Андрющенко підкреслює, що ця ситуація ще раз доводить колоніальний характер російської окупації: її головна мета — грабіж та нажива за рахунок місцевих ресурсів. Він оприлюднив і документ, підписаний пушиліним, який дозволяє вивіз чорних металів не лише з Донеччини, а й з окупованих частин Херсонщини, Запоріжжя та Криму. Дозвіл діє до 25 вересня 2025 року.

Як повідомив Мілітарний, ситуацію ускладнило й те, що сам каДиров опублікував у мережі репортаж про свій візит. У відеоматеріалах ненароком засвітилися дані про дислокацію російських військових у Маріуполі. Зокрема, підтвердилося, що на території металургійного заводу базується 96-й полк Росгвардії. Більше того, на кадрах можна побачити схему оборони цього стратегічного об’єкта.

Українські аналітики провели геолокацію і з’ясували, що зустріч окупаційного керівництва з військовими відбувалася в адміністративній будівлі поблизу виробничих цехів заводу. Імовірно, саме там розташовані підрозділи загарбників.

☝️ Нагадаємо

каДиров останніми місяцями неодноразово робив заяви, які викликали спекуляції навколо його політичного майбутнього. Навесні він заявляв, що планує попросити путіна звільнити його з посади глави Чечні. Після відмови диктатора, каДиров опублікував відео, у якому говорив про смерть. Тим часом у Чечні він розставив на ключові пости понад 80 родичів, щоб посилити їхній політичний вплив у випадку своєї смерті або втрати влади.

Таким чином, візит каДирова до Маріуполя вкотре підтвердив справжні мотиви російської окупації — тотальний грабіж, збагачення та внутрішні інтриги серед колаборантів, які змагаються за ресурси та вплив у кремлі.