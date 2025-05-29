Четвер, 29 Травня, 2025
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Мерц не виключає постачання ракет Taurus Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Мерц не виключає постачання ракет Taurus Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц й Taurus

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає реалістичним надання Україні далекобійних крилатих ракет «Taurus». Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF, відповідаючи на пряме запитання про можливість такого кроку з боку Берліна.

📢 «Звичайно, це в межах можливого», – зазначив Мерц.

Водночас глава німецького уряду зауважив, що для передачі систем «Taurus» потрібно кілька місяців на навчання українських військових.

ℹ️ Підготовка — ключовий фактор

Мерц також нагадав, що ще раніше наголошував на складності експлуатації цих ракет.

📢 «Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні», – уточнив канцлер.

Також він підкреслив, що передача такої зброї має бути оперативною, адже постачання через пів року або рік не матиме ефекту «сьогодні», коли ситуація вимагає негайної підтримки.

ℹ️ Координація з партнерами

Канцлер зазначив, що Берлін діє у тісній координації з європейськими партнерами, частина яких уже надала Україні далекобійну зброю. Як відомо, останніми днями Мерц заявив, що дозволить Україні використовувати далекобійну зброю.

ℹ️ Санкції і подальші дії проти рф

Мерц також прокоментував питання санкцій щодо росії, заявивши:

📢 «Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим».

ℹ️ Новий пакет допомоги на 5 млрд євро

Зазначимо, що 28 травня шостий президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Берліна, де провів переговори з Мерцем, президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Під час візиту було оголошено про новий пакет допомоги на 5 млрд євро, який включає: контракт з Diehl Defence на виробництво систем ППО IRIS-T та ракети до них на загальну суму 2,2 млрд євро.

☝️ Також нагадаємо, що колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети “Taurus”.

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