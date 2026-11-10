З чого складаються комісії криптобірж і яких витрат не видно одразу?

Коли людина вперше відкриває сторінку комісій біржі, вона бачить два числа: мейкер і тейкер. Здебільшого це 0,1% і 0,1%, тож здається, що питання закрите. Насправді у цих відсотках сидить лише частина витрат, а решта розкидана по інших місцях інтерфейсу.

Мейкер виставляє лімітну заявку, вона стоїть у книзі ордерів, і її виконує хтось інший. Тейкер приймає вже наявну пропозицію: натиснули «купити за ринковою ціною», угода пройшла миттєво, отже ви тейкер. Ліквідність у книгу додає мейкер, тому його ставка нижча або дорівнює тейкерській. За даними eTop про десять великих бірж, базова спотова ставка тейкера лежить у межах від 0,05% до 0,80%, і шість із десяти беруть рівно 0,1%.

Різниця виглядає дрібною, поки не підставиш суми. З угоди на 1000 доларів 0,1% — це один долар, 0,4% — чотири, 0,8% — вісім. Хто робить двадцять угод по 1000 доларів на місяць, заплатить 20 доларів за ставки 0,1% і 160 за 0,8%.

Що впливає на ставку

Єдиної ціни для всіх немає. Біржі ділять клієнтів на рівні за обсягом торгів за останні 30 днів, і чим він більший, тим нижча ставка. В одній із бірж тейкер платить 0,80% на старті й 0,38% після 10 тисяч доларів обороту за місяць. Ставка може залежати й від пари: на одній біржі більшість спотових пар торгується за 0,1%, а кілька десятків за 0,2%, і на сторінці тарифів це не завжди видно. Інша біржа ділить монети на три класи комісій. Якщо платити комісію власним токеном біржі, ставка зменшується, але токен спершу доведеться купити й тримати на рахунку.

Витрати поза тарифом

Виведення коштів коштує окремо, і сума залежить від мережі. Для USDT найдешевшою мережею на десяти великих біржах це від нуля до приблизно 0,4 долара, а ту саму монету в іншій мережі виведуть дорожче. Якщо переказ невеликий, плата за виведення може з’їсти більше, ніж торгова комісія.

Є ще спред — різниця між ціною купівлі та продажу. Припустімо, монету можна купити за 100, а продати за 99,6: ще до будь-яких комісій ви на мінусі 0,4%. Біржа, яка пише «без комісії», може заробляти саме на цьому.

Купуєте карткою? Платіжний провайдер бере свою комісію, її розмір залежить від біржі та банку, тож дивитися треба на підсумок до списання, а не на тариф. У P2P ціну встановлює продавець, і вона відрізняється від біржового курсу, тож цю різницю теж варто врахувати.

Тарифи біржі змінюють без попередження, тому цифри місячної давності могли застаріти. Перед угодою відкрийте розділ комісій на офіційному сайті біржі й подивіться ставку саме для вашої пари та рівня акаунта. Як комісія вписується в загальну оцінку бірж, описано в методиці оцінки криптобірж eTop.

Стаття не радить жодної біржі чи торгової стратегії.

Попередження. Операції з криптовалютами пов’язані з високими фінансовими ризиками, зокрема можливістю втрати коштів. Матеріал має інформаційно-рекламний характер і не є інвестиційною рекомендацією.