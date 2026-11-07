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росія атакувала підстанції, які передають електроенергію від двох АЕС до Києва

За словами Володимира Зеленського, під час комбінованої атаки російські війська застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет. Усі ракети були спрямовані на столицю та Київщину.

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала підстанції, які передають електроенергію від двох АЕС до Києва
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 07.11.2026

У ніч проти 7 листопада російська армія завдала ударів по підстанціях на Київщині, які забезпечують передачу електроенергії від Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій до Києва й центральних регіонів України. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у Телеграм 7 листопада.

Глава держави зазначив, що головною ціллю чергового масованого удару стала енергетична інфраструктура. Загалом російські війська використали 172 дрони та 36 балістичних ракет, зосередивши ракетну атаку на Києві та області.

📢 «До тристоронніх перемовин росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі», – заявив Зеленський.

Окрім Київщини, пошкодження підстанцій зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. За словами президента, крім столиці й Київської області, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів.

На момент його повідомлення було відомо про дев’ятьох постраждалих, серед яких одна дитина. Там, де дозволяли безпекові умови, працювали рятувальники та ремонтні бригади.

У Києві після атаки склалася складна ситуація з електропостачанням, водою та опаленням. Пошкоджень зазнали житлові будинки й Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.

Перші вибухи в Києві пролунали ще ввечері 6 листопада після попередження військових про загрозу балістичних ударів. Згодом російські війська атакували місто повторно. У Солом’янському районі виникли пожежі, були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, а також дитсадок. На одній із локацій горіли вантажівка й нежитлова споруда.

Зеленський подякував військовим, рятувальникам, енергетикам та всім, хто захищає Україну й відновлює інфраструктуру після обстрілів.

Окремо президент наголосив на очікуванні посилення двосторонньої підтримки з боку США та уваги американського Конгресу до України. Він закликав зберігати допомогу Україні серед пріоритетів американської політики.

За словами глави держави, обидві провідні партії США мають залишатися єдиними в питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на володимира путіна.

👉 Також нагадаємо, що після російської атаки у Житомирі зникло електропостачання. У столиці погіршилося енергозабезпечення та знизився тиск у водопровідній мережі.

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