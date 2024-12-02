Канцлер Німеччини Олаф Шольц в Києві зробив заяву щодо ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва в понеділок, 2 грудня, підтвердив, що Україна не отримає далекобійні ракети Taurus. Але ж він наголосив на продовженні масштабної військової допомоги. Про це він заявив на спільній пресконференції з шостим президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Укрінформ.

📢 «Ще в грудні передамо шосту Iris-T SLM, подальші пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І також наступного, 2025 року, ми продовжимо постачати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів-пошуковиків», – зазначив канцлер.

Шольц також «звернувся» до російського диктатора путіна зі словами:

📢 «У нас довге дихання, ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно».

Політик підкреслив, що Німеччина вже передала українській армії значний арсенал, зокрема артилерійські системи, РСЗВ, танки різних моделей і засоби протиповітряної оборони (ППО), спорядивши таким чином шість бригад.

Канцлер Шольц також нагадав, що позиція ФРН залишається принциповою – жодних рішень «про Україну без українців».

Окрім того, Шольц повідомив, що Німеччина надасть необхідну техніку для швидкого відновлення енергетичної системи, зазначивши, що спроби путіна заморозити українців та паралізувати економіку не матимуть успіху.

☝️ Нагадаємо, під час цього візиту канцлер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, обсяг якого становитиме 650 мільйонів євро.

📌 Також під час візиту до Києва канцлер Німеччини несподівано розсекретив зміст своєї срібної валізи, яка привернула увагу журналістів.