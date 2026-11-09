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Післявоєнна безпека України: Рубіо заявив про початкові пропозиції

США та Україна опрацьовують початкові пропозиції щодо післявоєнної системи безпеки. Вашингтон сподівається на подальший прогрес під час переговорів в Абу-Дабі.

Денис Молотов
Денис Молотов
Післявоєнна безпека України: Рубіо заявив про початкові пропозиції
Скриншот з відео / державний секретар США Марко Рубіо / DRM News / 09.11.2026

Гарантії безпеки для України залишаються одним із центральних питань переговорів про завершення війни. Наразі сторони розглядають можливі рішення, проте остаточно нічого не узгодили. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами, відео якого оприлюднив DRM News.

За словами очільника американської дипломатії, питання післявоєнного захисту України та безпеки європейського континенту постійно порушують під час переговорів.

📢 «Протягом усього часу, поки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання – необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України та всього європейського континенту?», – сказав Рубіо.

Він наголосив, що обговорення майбутніх безпекових механізмів уже триває, хоча для їх втілення спершу необхідно завершити війну.

Чого Вашингтон очікує від зустрічі в Абу-Дабі

Рубіо також пояснив заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорному процесі. На його думку, йдеться про напрацювання щодо того, як може виглядати система безпеки після завершення бойових дій.

Держсекретар припустив, що Трампу доповіли про початкові пропозиції у четвер або п’ятницю попереднього тижня. Водночас він застеріг від сприйняття цих обговорень як уже досягнутої угоди.

📢 «Йдеться про певні початкові пропозиції, які зараз розглядаються. Поки що нічого остаточно не узгоджено», – зазначив Рубіо.

Подальших зрушень він очікує від зустрічей в Абу-Дабі за участю американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Переговори України та росії за посередництва США заплановані на 10–11 листопада. Серед питань порядку денного – завершення війни, післявоєнні безпекові домовленості та деескалація, повідомляє Reuters. Конкретного змісту можливих гарантій та строків їхнього погодження Рубіо не розкрив.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз планує оперативно надати кошти на першочергові потреби українських громад, які потерпають від перебоїв з електрикою, водою та теплом. Команди вже працюють над реалізацією домовленості.

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