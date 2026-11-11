Віткофф і Кушнер поїдуть до москви, а потім зустрінуться із Зеленським у Дубліні

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, планують зустрітися з володимиром путіним у москві. Після цього вони вирушать до Дубліна на переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським. Про такі плани Кушнер повідомив на брифінгу після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі у середу, 11 листопада.

За його словами, під час розмови з путіним американська сторона хоче обговорити підсумки зустрічей делегацій України, США та росії, а також спробувати досягти прогресу в питаннях, щодо яких бачить перспективи.

📢 «Після цього ми полетимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб поінформувати його про результати та детальніше опрацювати ідеї, які виникли в нас сьогодні», – заявив Кушнер.

Таким чином, зустріч із Зеленським має відбутися після консультацій у москві. Американські представники планують передати українському президентові результати розмови з російською стороною та продовжити обговорення пропозицій, напрацьованих в Абу-Дабі.

Що Кушнер сказав про зустріч Зеленського з путіним

Відповідаючи на запитання про можливі особисті переговори президентів України та росії, Кушнер зазначив, що москва спершу хоче побачити більший прогрес у переговорному процесі.

📢 «Очевидно, що між лідерами немає великої довіри чи любові», – додав він.

Конкретної дати можливої зустрічі Зеленського та путіна американський переговорник не назвав.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 10–11 листопада. Зустріч другого дня тривала близько двох годин, після чого українська делегація перейшла до консультацій із європейськими партнерами.

Одним із результатів стала домовленість про підготовку масштабного обміну полоненими. За словами Кушнера, остаточну кількість людей мають узгодити 12 листопада. Роботу над новим обміном підтвердив і керівник української делегації Рустем Умєров.