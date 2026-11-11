ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Віткофф і Кушнер поїдуть до москви, а потім зустрінуться із Зеленським у Дубліні

Представники Дональда Трампа планують обговорити з лідерами росії та України результати переговорів в Абу-Дабі й можливості подальшого просування до завершення війни.

Денис Молотов
Денис Молотов
Віткофф і Кушнер поїдуть до москви, а потім зустрінуться із Зеленським у Дубліні
Фото ілюстративне / Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер та делегація України

Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, планують зустрітися з володимиром путіним у москві. Після цього вони вирушать до Дубліна на переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським. Про такі плани Кушнер повідомив на брифінгу після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі у середу, 11 листопада.

За його словами, під час розмови з путіним американська сторона хоче обговорити підсумки зустрічей делегацій України, США та росії, а також спробувати досягти прогресу в питаннях, щодо яких бачить перспективи.

📢 «Після цього ми полетимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб поінформувати його про результати та детальніше опрацювати ідеї, які виникли в нас сьогодні», – заявив Кушнер.

Таким чином, зустріч із Зеленським має відбутися після консультацій у москві. Американські представники планують передати українському президентові результати розмови з російською стороною та продовжити обговорення пропозицій, напрацьованих в Абу-Дабі.

Що Кушнер сказав про зустріч Зеленського з путіним

Відповідаючи на запитання про можливі особисті переговори президентів України та росії, Кушнер зазначив, що москва спершу хоче побачити більший прогрес у переговорному процесі.

📢 «Очевидно, що між лідерами немає великої довіри чи любові», – додав він.

Конкретної дати можливої зустрічі Зеленського та путіна американський переговорник не назвав.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 10–11 листопада. Зустріч другого дня тривала близько двох годин, після чого українська делегація перейшла до консультацій із європейськими партнерами.

Одним із результатів стала домовленість про підготовку масштабного обміну полоненими. За словами Кушнера, остаточну кількість людей мають узгодити 12 листопада. Роботу над новим обміном підтвердив і керівник української делегації Рустем Умєров.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога

ПОДІЇ

Зеленський відкинув угоду, яка передбачає вихід України з Донбасу

ВАЖЛИВО

Післявоєнна безпека України: Рубіо заявив про початкові пропозиції

ВАЖЛИВО

Для ВПО з Луганщини визначили 132 переможців відбору на пільгові житлові кредити

ЛУГАНЩИНА

Трамп після зустрічі з дмитрієвим заявив про «велику угоду», яка може охопити всю Європу

ВАЖЛИВО

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії

ВАЖЛИВО

Замість лікування – зйомки у “МастерШеф”: ДБР повідомило про підозру офіцерці ЗСУ

ПОДІЇ

Удар по енергооб’єкту в Житомирі спричинив перебої зі світлом і вплинув на Київ

ВІЙНА

Нафта й газ подешевшали в ЄС майже на 20% на очікуваннях завершення війни з Іраном

ЕКОНОМІКА

У Європі скептично сприйняли безпекову ініціативу Трампа щодо росії

ВАЖЛИВО

Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх – НБУ дав прогноз

ПОДІЇ

США та партнери обговорюють п’ять напрямів зміцнення безпеки Європи

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці залишили графіті «фашисти» на фасаді ресторану корейської кухні

СТОПФЕЙК

рф посилює удари, щоб підірвати економіку України – CNN

ВАЖЛИВО

Соціальне житло для ВПО: закон відклали, а за гроші вже сперечаються

ВПО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип