ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що США більше не потрібна угода з Іраном

Президент США також доручив Джей Ді Венсу зосередитися на ймовірній корупції у штатах і містах під керівництвом демократів.

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що США більше не потрібна угода з Іраном
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не потребують домовленостей із Тегераном. Про це президент США написав 12 листопада у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Нам не потрібна угода з Іраном. Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші – сотні мільярдів доларів – і їхня протока!», – заявив він.

Трамп не уточнив, про які саме іранські кошти йдеться, та не навів у дописі подробиць щодо заявленого контролю над протокою.

Ще кілька днів тому президент США допускав дипломатичне врегулювання. В інтерв’ю CNN 8 листопада він називав поновлення масштабних ударів по Ірану малоймовірним за умови прогресу в переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки. Водночас Трамп наголошував, що військовий варіант залишається можливим, якщо обставини зміняться. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Венсу доручили зосередитися на звинуваченнях проти демократів

У тому самому дописі Трамп повідомив, що попросив віцепрезидента Джей Ді Венса приділити всю увагу корупції та злочинності, які, за його твердженням, поширені у містах і штатах під керівництвом Демократичної партії.

Серед них президент назвав Міннесоту, Каліфорнію та Іллінойс. Він звинуватив місцеве керівництво в неефективному управлінні та заявив про нібито розкрадання мільярдів доларів щомісяця.

На думку Трампа, припинення такої діяльності дозволило б швидко збалансувати федеральний бюджет. Конкретних доказів заявлених масштабів розкрадання чи розрахунків їхнього впливу на бюджет у дописі він не навів.

Президент також не уточнив, які саме повноваження матиме Венс для виконання цього доручення та які відомства будуть залучені до роботи.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що негайно подвоїть мита на мексиканські товари, якщо влада Мексики не зупинить мігрантів, які, за його словами, збираються вирушити до Сполучених Штатів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога

ПОДІЇ

Навчання та підтримка ВПО: Луганська ОДА обговорила співпрацю з Reskilling Ukraine

ЛУГАНЩИНА

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та росії

ВАЖЛИВО

Трамп знову назвав вибори у США «нечесними», не надавши доказів

ПОЛІТИКА

рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль

ПОДІЇ

Зеленський прибув до Данії: оборонна допомога та зустріч із лідерами п’яти країн

ВАЖЛИВО

Трамп доручив розслідувати дії демократів через нібито погрози

ВАЖЛИВО

Фейк: Південна Корея скорочує військову допомогу Україні через дипломатичний конфлікт із Києвом

СТОПФЕЙК

У Сумах російський дрон атакував авто енергетиків, є поранені

ВІЙНА

З чого складаються комісії криптобірж і яких витрат не видно одразу?

СУСПІЛЬСТВО

Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі – ЗМІ

ПОДІЇ

Республіканець Массі повторно вніс резолюцію про імпічмент Геґсета

ПОЛІТИКА

Післявоєнна безпека України: Рубіо заявив про початкові пропозиції

ВАЖЛИВО

Зеленський відкинув угоду, яка передбачає вихід України з Донбасу

ВАЖЛИВО

Майбутнє Європи не вирішуватимуть без Європи: Франція направить представників на переговори в Абу-Дабі

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип