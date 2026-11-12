Трамп заявив, що США більше не потрібна угода з Іраном

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не потребують домовленостей із Тегераном. Про це президент США написав 12 листопада у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Нам не потрібна угода з Іраном. Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші – сотні мільярдів доларів – і їхня протока!», – заявив він.

Трамп не уточнив, про які саме іранські кошти йдеться, та не навів у дописі подробиць щодо заявленого контролю над протокою.

Ще кілька днів тому президент США допускав дипломатичне врегулювання. В інтерв’ю CNN 8 листопада він називав поновлення масштабних ударів по Ірану малоймовірним за умови прогресу в переговорах щодо ядерної програми Тегерана та відкриття Ормузької протоки. Водночас Трамп наголошував, що військовий варіант залишається можливим, якщо обставини зміняться. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Венсу доручили зосередитися на звинуваченнях проти демократів

У тому самому дописі Трамп повідомив, що попросив віцепрезидента Джей Ді Венса приділити всю увагу корупції та злочинності, які, за його твердженням, поширені у містах і штатах під керівництвом Демократичної партії.

Серед них президент назвав Міннесоту, Каліфорнію та Іллінойс. Він звинуватив місцеве керівництво в неефективному управлінні та заявив про нібито розкрадання мільярдів доларів щомісяця.

На думку Трампа, припинення такої діяльності дозволило б швидко збалансувати федеральний бюджет. Конкретних доказів заявлених масштабів розкрадання чи розрахунків їхнього впливу на бюджет у дописі він не навів.

Президент також не уточнив, які саме повноваження матиме Венс для виконання цього доручення та які відомства будуть залучені до роботи.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що негайно подвоїть мита на мексиканські товари, якщо влада Мексики не зупинить мігрантів, які, за його словами, збираються вирушити до Сполучених Штатів.