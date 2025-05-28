Четвер, 29 Травня, 2025
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Україна отримає 5 мільярдів євро військової допомоги від Німеччини

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримає 5 мільярдів євро військової допомоги від Німеччини

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги загальним обсягом 5 мільярдів євро — про це 28 травня повідомило Міністерство оборони ФРН та міністр оборони України Рустем Умєров.

Йдеться, зокрема, про підписання угоди між двома країнами щодо фінансування українського виробництва далекобійної зброї. Крім того, досягнуто домовленості з німецькою оборонною промисловістю про контракт на виробництво відповідних систем озброєння.

📌 Документи підписали міністр оборони України Рустем Умєров та його німецький колега Борис Пісторіус.

Так, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена вже у 2025 році.

📢 «Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України. Перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах. Додаткової підготовки не потрібно», — зазначили в Міноборони ФРН.

📦 У рамках домовленостей передбачено:
      • фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні (частина буде готова вже у 2025 році);
      • подальші поставки боєприпасів, зокрема для систем ППО;
      • постачання додаткових систем наземного озброєння і стрілецької зброї.

📌 Окрему увагу приділено ППО: контракт на постачання систем і боєприпасів до них підписали міністр оборони України Рустем Умєров та німецька компанія Diehl.

Ще одним елементом співпраці стане створення спільного оборонного підприємства на території України — для обслуговування та ремонту техніки. Його діяльність також фінансуватиметься в межах погоджених бюджетів Бундестагу.

📢 «Частково прямі інвестиції в українську оборонну промисловість та співпраця між оборонними компаніями країн є метою німецького уряду для довгострокового та сталого зміцнення обороноздатності України», — наголосили у німецькому міністерстві.

Раніше того ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським підтвердив фінансування виробництва далекобійних систем в Україні. Було підкреслено стратегічний характер співпраці.

📰 Водночас ЗМІ повідомили, що Німеччина планує інвестувати мільйони євро у виробництво в Україні крилатих ракет з дальністю до 2500 км.

Також раніше стало відомо, що в середу, 28 травня, шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом.

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