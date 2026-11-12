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Трамп пригрозив подвоїти мита для Мексики через «каравани мігрантів»

Президент США вимагає зупинити групи мігрантів, які рухаються на північ Мексики. Конкретного строку виконання вимоги та правового механізму підвищення мит він не назвав.

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп пригрозив подвоїти мита для Мексики через «каравани мігрантів»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що негайно подвоїть мита на мексиканські товари, якщо влада Мексики не зупинить мігрантів, які, за його словами, збираються вирушити до Сполучених Штатів. Відповідну погрозу він оприлюднив 12 листопада у Truth Social.

📢 «Мексика має зупинити їх зараз, і якщо вона цього не зробить, мита на товари з Мексики будуть негайно подвоєні. Жодних поблажок не буде!», – написав Трамп.

Він також заявив, що про ситуацію повідомили мексиканську владу, чинного та новообраного губернаторів Техасу, Прикордонний патруль США й Імміграційну та митну службу – ICE.

При цьому президент не визначив, скільки часу дає Мексиці для виконання вимоги. Як зазначає Bloomberg у матеріалі, опублікованому Transport Topics, незрозуміло й те, на якій правовій підставі він може подвоїти тарифи після рішення Верховного суду США, яке цьогоріч обмежило його повноваження у цій сфері.

Що відомо про мігрантів і відповідь Мексики

За повідомленням Reuters, 10 листопада з міста Тапачула поблизу кордону Мексики з Гватемалою вирушила група приблизно з 1500 людей. Зазначено, що то були переважно вихідці із Центральної Америки.

Учасники переходу пов’язують свої сподівання на можливість жити та працювати у США з перемогою демократів на проміжних виборах до Конгресу. Водночас такі очікування не означають, що американські правила в’їзду чи легалізації вже змінилися.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на заяву Трампа наголосила, що від січня 2025 року жоден міграційний караван не дістався північного кордону країни. За її словами, група приблизно із 600 мігрантів у штаті Чіапас переважно розійшлася після роз’яснень щодо труднощів перетину кордону США.

Шейнбаум також відкинула застосування сили для розгону таких груп, повідомляє Associated Press.

👉 Нагадаємо, Трамп заявив що доручає Міністерству юстиції перевірити дії лідерів Демократичної партії, яких звинуватив у розсиланні листів із погрозами.

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