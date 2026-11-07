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Tesla планує згортати виробництво Cybertruck у 2027 році

Потужності заводу в Техасі компанія хоче використати для нарощування випуску роботаксі Cybercab. Чи означає це остаточне припинення виробництва пікапа, наразі не уточнюється.

Денис Молотов
Денис Молотов
Tesla планує згортати виробництво Cybertruck у 2027 році
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 07.11.2026

Tesla планує приблизно в середині 2027 року розпочати згортання виробництва Cybertruck на заводі Gigafactory Texas. Про це генеральний директор компанії Ілон Маск повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

За словами керівника Tesla, вивільнені потужності потрібні для збільшення випуску Cybercab – автомобіля, розробленого для автономних пасажирських перевезень.

Tesla планує згортати виробництво Cybertruck у 2027 році 01
Скриншот допису з соцмереж / X (Twitter) / Elon Musk

Водночас Маск не пояснив, чи припинять виробництво Cybertruck повністю, чи перенесуть його на інший майданчик. Про конкретні плани такого перенесення компанія наразі не повідомляла. Тож оголошені зміни стосуються передусім виробництва пікапа в Техасі, а остаточна доля моделі залишається невизначеною.

Якщо Tesla реалізує озвучений графік, згортання розпочнеться менш ніж через чотири роки після перших постачань Cybertruck покупцям наприкінці 2023 року.

Свого часу Маск прогнозував випуск до 250 тисяч таких пікапів щороку, однак продажі залишилися значно нижчими. За наведеними Car and Driver даними, у 2024 році продали 38 965 Cybertruck, у 2025-му – 20 237, а за січень-вересень 2026 року – 11 586. Сукупно це становить близько 70,8 тисячі автомобілів.

За оцінками Kelley Blue Book, продажі моделі у США за перші дев’ять місяців цього року скоротилися приблизно на 28% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Про цю динаміку також повідомляє Associated Press.

Натомість Tesla нарощуватиме виробництво Cybercab. Як зазначено в офіційному описі моделі, цей двомісний автомобіль не має керма, педалі акселератора чи гальма. Розвиток роботаксі є одним із напрямів, із якими Маск пов’язує майбутнє компанії.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 4 листопада, Ілон Маск опублікував у соцмережі X (колишній Twitter) іронічний допис після поразок кандидатів Республіканської партії, яких він фінансово підтримував.

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