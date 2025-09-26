Марківська громада організувала літнє оздоровлення для дітей

Марківська громада організувала оздоровлення для 135 дівчат та хлопців. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в четвер, 25 вересня.

У червні та серпні цього року діти громади взяли участь у двох змінах тривалістю по два тижні кожна. Відпочинок відбувався на базі готельного комплексу «Гала-Готель» у Кам’янці-Подільському. Захід був реалізований у рамках благодійного проєкту «Дітям війни», який проводить БО «БФ «СОС Штаб громадянської оборони».

Крім цього, у квітні дитина військовослужбовця зі складу команди Старобільського району мала змогу відвідати Литву. Поїздка відбулася в межах культурного обміну, що дозволило дітям краще познайомитися з європейськими традиціями та культурою.

У Києві, де діє хаб Марківської громади, протягом літа для дітей також було організоване дозвілля. Там проводили різноманітні заходи, які сприяли соціалізації, розвитку та відновленню психологічного стану дітей, що постраждали від війни.

Окремо у пришкільних таборах за місцем фактичного проживання відпочило 23 дитини. Це дало змогу охопити програмою оздоровлення більшу кількість дітей громади.

✅ На фінансування всієї оздоровчої кампанії з місцевого бюджету було спрямовано 177 100 гривень.

Марківська громада вкотре підтвердила свою увагу до потреб дітей, забезпечивши їх відпочинок як у межах України, так і за її кордонами.

👉 Також нагадаємо, що діти з Нижньодуванської громади відпочили на Закарпатті, в Івано-Франківській області, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» та за кордоном.