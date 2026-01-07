Середа, 7 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним

Денис Молотов
Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним
Фото: Президент Франції Еммануель Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір поновити контакти з диктатором путіним у найближчі тижні. Про це 6 січня повідомило французьке видання BFM із посиланням на заяву глави держави.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив відновлення переговорів із російським правителем, Макрон зазначив, що процес встановлення контакту наразі перебуває на етапі організації. За його словами, спілкування може відбутися вже найближчим часом.

Водночас видання уточнює, що деталі щодо формату та змісту можливих розмов поки що не розголошуються. Також не повідомляється, які саме теми можуть стати предметом обговорення між Парижем і москвою.

Заява Макрона пролунала на тлі саміту так званої «коаліції охочих» у Парижі. У заході взяли участь лідери майже 30 країн, зокрема США.

Під час зустрічі сторони узгодили запуск системи гарантій безпеки для України, що передбачає подальшу підтримку Збройних сил України, залучення багатонаціональних сил, а також юридичні зобов’язання у разі нового нападу з боку росії.

Крім того, раніше повідомлялося, що Франція та Велика Британія досягли домовленості про створення так званих «військових хабів» після припинення вогню на всій території України. Згідно з цими планами, Британія має намір направити свій військовий контингент в Україну для забезпечення дотримання майбутнього режиму припинення вогню.

👉 Також нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно прокоментували події у Венесуелі. Політики заявили про підтримку «мирного та демократичного переходу влади» до «легітимного уряду».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО

Венесуела оголосила надзвичайний стан та звинуватили США в агресії

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА

У статуї Жанни д’Арк у Парижі викрали меч

ПОДІЇ

США підтвердили затримання танкера Bella1 в Атлантиці

ВАЖЛИВО

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки

ПОДІЇ

Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула

ВАЖЛИВО

росія атакує Одесу, намагаючись підірвати економіку України — WSJ

ПОДІЇ

На фронті 229 боїв, Гуляйпільський напрямок найгарячіший: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Збут метадону з вікна: у Києві 28-річну жінку відправляють під суд

КРИМІНАЛ

Окупована Запорізька АЕС знову без живлення

ВАЖЛИВО

80 боїв на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші

ПОДІЇ

Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 172 боєзіткнень: найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ