Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір поновити контакти з диктатором путіним у найближчі тижні. Про це 6 січня повідомило французьке видання BFM із посиланням на заяву глави держави.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив відновлення переговорів із російським правителем, Макрон зазначив, що процес встановлення контакту наразі перебуває на етапі організації. За його словами, спілкування може відбутися вже найближчим часом.

Водночас видання уточнює, що деталі щодо формату та змісту можливих розмов поки що не розголошуються. Також не повідомляється, які саме теми можуть стати предметом обговорення між Парижем і москвою.

Заява Макрона пролунала на тлі саміту так званої «коаліції охочих» у Парижі. У заході взяли участь лідери майже 30 країн, зокрема США.

Під час зустрічі сторони узгодили запуск системи гарантій безпеки для України, що передбачає подальшу підтримку Збройних сил України, залучення багатонаціональних сил, а також юридичні зобов’язання у разі нового нападу з боку росії.

Крім того, раніше повідомлялося, що Франція та Велика Британія досягли домовленості про створення так званих «військових хабів» після припинення вогню на всій території України. Згідно з цими планами, Британія має намір направити свій військовий контингент в Україну для забезпечення дотримання майбутнього режиму припинення вогню.

👉 Також нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно прокоментували події у Венесуелі. Політики заявили про підтримку «мирного та демократичного переходу влади» до «легітимного уряду».