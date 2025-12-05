П’ятниця, 5 Грудня, 2025
Макрон «дав задню» та заперечує «зраду» України зі сторони США

Денис Молотов
Президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу в Китаї наголосив на важливості єдності Європи та Сполучених Штатів у підтримці України, повідомляє Reuters.

Макрон спростував поширені ЗМІ твердження про нібито ризик зради України з боку США.

📢 «Єдність між американцями та європейцями щодо українського питання надзвичайно важлива. І я кажу це знову і знову, нам потрібно працювати разом», — зазначив він.

Президент Франції підкреслив, що європейські країни вітають та підтримують мирні ініціативи, які просувають США.

📢 «Сполученим Штатам Америки потрібні європейці, які очолять ці мирні зусилля», — додав Макрон.

Він також прокоментував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито свою скептичну позицію та канцлера Німеччини щодо зусиль США у переговорах з росією.

📢 «Я все заперечую. Нам потрібні Сполучені Штати для миру. Сполученим Штатам потрібні ми, щоб цей мир був тривалим і міцним», — підкреслив французький лідер.

☝️ Нагадаємо, що спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомили Білому дому про продуктивну зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

👉 Раніше було повідомлено, що президент Франції Еммануель Макрон попередив, що США можуть бути готові “зрадити” Україну. Інформація поширювалась згідно з “витоком” стенограми розмови між європейськими лідерами, які обговорювали стратегію захисту Києва.

