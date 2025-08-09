Лукашенко стверджує, що путін жалкує про вторгнення в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю американському виданню Time заявив, що російський диктатор володимир путін нібито шкодує про рішення розпочати повномасштабну війну проти України.

Під час розмови з журналістами Лукашенко визнав, що бойові дії розвиваються зовсім не так, як передбачав кремль на старті агресії.

📢 «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція (так на росії називають повномасштабну війну проти України – ред.), пішла не так, як він думав», – сказав білоруський політик, який з 2020 року утримує владу в країні без міжнародного визнання результатів виборів.

На пряме запитання журналіста, чи шкодує путін про рішення вторгнутися в Україну, Лукашенко відповів ствердно:

📢 «Так, я так думаю. Я впевнений, що він багато про що шкодує. Але реалії – це реалії».

Водночас білоруський лідер уникнув конкретизації, що саме викликає у путіна жаль, обмежившись загальними формулюваннями. Його слова прозвучали на тлі затяжних бойових дій, значних людських втрат та економічних наслідків для росії.

Раніше, під час однієї з особистих зустрічей із путіним, Лукашенко публічно озвучував позицію, що росія, воюючи проти України, «зайде, відгризе та захопить ще більше територій». Поряд сидячий диктатор путін, відразу тихенько поправив Лукашенка – «не захопить, а поверне своє». Така заява збігалася з офіційною кремлівською пропагандою, яка виправдовує вторгнення міфами про «історичні території».

Коментар Лукашенка для Time виглядає як спроба дистанціюватися від надмірно оптимістичних прогнозів москви та продемонструвати західній аудиторії образ прагматичного посередника.

Однак, експерти зазначають, що на практиці білоруська влада продовжує надавати росії військову і логістичну підтримку у війні проти України, зокрема, використовуючи власну територію для перекидання військ і запуску ракет.

