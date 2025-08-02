Субота, 2 Серпня, 2025
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Лукашенко знову запропонував об’єднати ЄС і росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Лукашенко знову запропонував об’єднати ЄС і росію

Формальний керівник Білорусі Олександр Лукашенко вкотре озвучив ідею про так зване «об’єднання» росії з Європейським союзом. Його заяву поширило державне провладне інформаційне агентство БЕЛТА.

☝️ «Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Європейський союз і росія. Ось ця міць, якби об’єдналася… Звичайно, ніколи, напевно, американці не можуть допустити. Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай, би було. Якби об’єднати, це була б силища», — заявив Лукашенко.

📌 Очільник білоруського режиму водночас різко висловився щодо європейських політиків, охарактеризувавши їх як «кульгавих качок» — термін, який у міжнародній політиці використовують щодо посадовців, що втрачають вплив наприкінці своєї каденції.

📢 «Народам Європи їхня політика не подобається», — сказав Лукашенко, не наводячи конкретних прикладів чи джерел таких тверджень.

📝 Водночас на внутрішньому рівні режим Лукашенка продовжує посилення адміністративного контролю: нещодавно було ухвалено закон, який передбачає штрафи за відсутність картоплі в магазинах. Відповідний документ підписав сам Лукашенко.

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