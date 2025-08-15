Луганська ОВА презентувала інструменти онлайн-промоції для бізнесу, що переїхав через війну

Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) провела черговий захід у форматі «Діалогу з бізнесом», де головною темою стала онлайн-промоція релокованого бізнесу. Така ініціатива спрямована на допомогу підприємцям, які були змушені залишити свої міста через війну та розпочати діяльність у нових регіонах України. Про це повідомляється на сайті Луганської ОВА в п’ятницю, 15 серпня.

📣 Перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов наголосив на стратегічному значенні просування компаній, що змінили місце функціювання. За його словами:

«Промоція релокованого бізнесу є критично важливою для успішного відновлення та розвитку на новому місці. Це допомагає підприємству швидко адаптуватися до сучасних умов, знайти клієнтів, партнерів та інвесторів, а також відновити свою репутацію на новому ринку».

📣 Представниця департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської ОВА пояснила, що підприємці Луганщини після вимушеної релокації зіштовхнулися з комплексом проблем. Серед них — відновлення виробництва на новому місці, пошук фінансових ресурсів, створення нової клієнтської бази. Вона підкреслила, що інформаційна підтримка та онлайн-промоція відіграють вирішальну роль у відновленні та подальшому розвитку компаній.

📜 Вона привернула увагу учасників заходу до презентаційного каталогу «Нова реальність. Бізнес Луганщини після релокації».

Видання розповідає про підприємства, які зуміли зберегти діяльність попри всі виклики, адаптувалися до нових ринків та прагнуть розвиватися далі. Каталог буде поширюватися українською та англійською мовами, що має сприяти розширенню партнерських зв’язків не лише в Україні, а й за кордоном.

📣 Керівник кризового медіацентру «Сіверський Донець» Олена Ніжельська акцентувала на важливості створення інтерактивної мапи релокованого бізнесу Луганщини. Такий інструмент, на її думку, дозволить підприємствам підвищити свою видимість, спростити пошук партнерів і замовників та стати більш конкурентними на нових ринках.

📣 Представниця Східного національного університету імені Володимира Даля Інна Семененко розповіла про спільний проєкт із британськими партнерами. Він передбачає опитування фокус-груп серед релокованих підприємців та створення рекомендацій для міжнародних організацій і державних структур щодо підтримки бізнесу, який постраждав від війни. Вона також повідомила про плани відкрити хаб стійкого бізнесу у Києві наприкінці жовтня.

Захід завершився сесією запитань і відповідей, під час якої підприємці цікавилися відмінностями у законодавстві щодо дозвільних процедур та оренди. Представники обласної адміністрації надали детальні пояснення та запевнили, що подібні зустрічі триватимуть і надалі для забезпечення постійної підтримки бізнес-спільноти регіону.

ℹ️ Більш детально ознайомитися з презентаціями, які були представлені під час зустрічі, ви можете за посиланнями:

👉 Каталог «Нова реальність. Бізнес Луганщини після релокації» (проєкт);

(проєкт); 👉 📩 depzzmtd@loga.gov.ua – ел. пошта Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації для подання інформації про підприємства для включення до Каталогу.

– ел. пошта Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації для подання інформації про підприємства для включення до Каталогу. 👉 Презентація «Онлайн-промоція релокованого бізнесу Луганської області».

