Луганська ОВА долучилась до засідання Координаційної комісії органів виконавчої влади

Катерина Безгинська взяла участь онлайн у засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади, присвяченому темі гендерної рівності. Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 19 листопада.

Формат зустрічі був змішаним👇

На подію долучилися представники міністерств, військових адміністрацій, міжнародних структур і громадського сектору.

Захід відкрила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона окреслила ключові напрямки державної політики, що стосуються рівних прав і можливостей. Після цього учасників привітала Перша леді Олена Зеленська. Її звернення було присвячене потребі системних рішень та довгострокової роботи задля підтримки рівності у всіх сферах життя.

У центрі обговорення перебували результати виконання державних зобов’язань у сфері гендерної рівності. Йшлося про впровадження відповідних принципів у галузях освіти, соціальної політики, управління та публічних послуг. Учасники говорили про розвиток програм, що підтримують сім’ї, сприяють ширшій участі жінок у суспільному та професійному житті і формують сучасні моделі залучення.

Окрему увагу приділили виконанню державних і міжнародних програм, спрямованих на допомогу людям, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з війною. Представники різних структур обговорювали наявні результати, перешкоди у практичній реалізації законодавства та потребу спрощення механізмів підтримки. Зазначалося, що такі механізми мають охоплювати постраждалих комплексно та враховувати індивідуальні обставини.

Також підкреслювалося, що міжнародні організації зберігають ключову роль у розвитку аналітичних інструментів, підтримці програм та відстеженні їх ефективності. Учасники наголошували, що державні політики повинні відповідати реальним потребам людей. При цьому відновлення та розвиток мають ґрунтуватися на прозорих процесах, а моніторинг — бути відкритим і доступним.

Представники міжнародних інституцій зосереджувалися на тому, що рівні права для жінок і чоловіків та ефективні механізми реагування на випадки сексуального насильства є важливими складовими європейської моделі governance. Вони підкреслювали значення практичних кроків, а не формальних рішень, адже процеси інтеграції мають змінювати реальне життя, а не залишатися на папері.

За підсумками засідання заступниця голови Луганської облдержадміністрації Катерина Безгинська надала низку доручень Департаменту соціального захисту населення. Вона підкреслила, що в умовах війни питання гендерної рівності і захисту прав постраждалих є частиною національної стійкості та безпеки. Безгинська акцентувала, що соціальні системи працюють під значним навантаженням. Тому країна має реагувати на ці виклики та формувати програми тривалої дії.

📢 «Навіть у час війни ми маємо діяти системно, відповідально та з фокусом на людині», – зазначила вона.

