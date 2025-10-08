Середа, 8 Жовтня, 2025
Луганська область бере участь у створенні державної політики реінтеграції ТОТ

Денис Молотов
Луганщина долучилася до робочої групи, яка формує державну політику у сфері реінтеграції окупованих територій, відновлення влади та збереження української ідентичності на тимчасово непідконтрольних регіонах (ТОТ). Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Для підтримки людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, недопущення втрати зв’язку з ними та враховуючи наслідки тривалої окупації частини країни, вважаю, що потребують перегляду засади державної політики з питань тимчасово окупованих рф територій України. Вирішення порушеного питання можливе шляхом впровадження комплексних змін у законодавстві», – наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов, який увійшов до складу робочої групи.

За словами Смирнова, установче засідання відбулося напередодні, під час якого учасники визначили головні напрямки діяльності та структуру новоствореної групи.

Зокрема, було ухвалено рішення створити п’ять регіональних підгруп — Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької області та Автономної Республіки Крим.

Також передбачено формування тематичних підгруп, які працюватимуть над питаннями інформаційної та культурної реінтеграції, освітньої політики реінтеграції, прав національних меншин і релігійних спільнот, політики пам’яті, декомунізації та деколонізації ТОТ.

☝️ Окремі підгрупи займатимуться питаннями реформ, європейської інтеграції, цивільної безпеки, відновлення державного управління на звільнених територіях, а також захистом прав дітей і молоді, які проживають на ТОТ.

Робочу групу створено на базі Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До її складу увійшли представники міністерств, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, експертного та громадського сектору. А також представники Луганської обласної військової адміністрації.

📢 «Формування державної політики у вигляді стратегії, закону або іншого нормативного акта, що забезпечить стійку основу для реінтеграції населення та відновлення суверенітету України на усіх наразі тимчасово окупованих територіях – є головною метою робочої групи», – підкреслила народна депутатка України Таміла Ташева, яка головувала на засіданні.

Таким чином, участь Луганщини у цьому процесі є важливим кроком у напрямку створення цілісної стратегії реінтеграції окупованих територій. Це має стати ключовим елементом державної політики України після їхнього звільнення від російських загарбників.

👉 Також нагадаємо, що в Києві 25–26 вересня відбулася діалогова зустріч під назвою «Молодіжна політика стійкості». Подія зібрала в Українському домі представників центральних органів влади, обласних адміністрацій, Всеукраїнського молодіжного центру, Українського молодіжного фонду. Також була присутня активна молодь із різних регіонів.

