Луганський військовий ліцей у Березані провів урочисту присягу нових учнів

Традиційно у День Захисників та Захисниць України першокурсники Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою складають присягу. Юнаки та дівчата в урочистій обстановці клянуться бути гідними Героїв усіх часів – військових і добровольців, які стали на захист Незалежності України. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Участь у заході взяв начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. Він разом зі своєю заступницею Катериною Безгинською привітав ліцеїстів із цією важливою подією у їхньому житті та вручив їм учнівські посвідчення.

📢 «Сьогодні для вас дуже знаковий день: ви зробили перший в житті дорослий вибір – бути військовими. Це шляхетний, але дуже складний вибір. Щиро пишаюсь тим, що до ліцею приходять діти, а виходять – Захисники України», – звернувся до учасників церемонії Олексій Харченко.

Очільник адміністрації також вручив Листи подяки Луганської ОВА тим ліцеїстам, які відзначилися у навчанні та спорті. Нагороди отримали троє вихованців: Тимофій Басок, Гліб Горяніков та Ірина Карпенко.

Окрему відзнаку – знак «За сприяння відродженню Луганщини» – отримав заступник начальника ліцею Юрій Луговий.

Після урочистої присяги першокурсники за традицією виконали Державний гімн України, пройшли святковим маршем, а дівчата підготували для гостей танцювальну композицію.

Зі словами підтримки виступив і начальник Луганського обласного ліцею, бригадний генерал Валерій Ємбаков. Він подякував Луганській обласній військовій адміністрації за системну допомогу навчальному закладу, а також батькам військовослужбовцям, які довірили виховання своїх дітей ліцею.

📢 «Ви прийняли дуже сміливе рішення: направити своїх дітей до закладу, який має тільки одну мету – готувати професійних військових», – наголосив Валерій Ємбаков.

Цьогоріч із 64 першокурсників 28 є дітьми діючих військових. Для багатьох родин це вибір, що підкреслює спадковість військової традиції та готовність наступного покоління стати на захист держави.

На святі прозвучали вітальні слова і від батьків 👇.

Зокрема, мама одного з першокурсників – військова та Захисниця України Олена Кохан – звернулася до юнаків та дівчат зі словами підтримки та вдячності за їхній вибір.

👉 Нагадаємо, що Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою є єдиним на Луганщині закладом освіти з військовою спрямованістю. Він також залишається єдиною школою регіону, яка проводить навчання в очному форматі.

Після початку повномасштабного вторгнення, 1 жовтня 2022 року, ліцей відновив роботу у місті Березань Київської області. За 32 роки свого існування навчальний заклад здійснив 28 випусків, і чимало його вихованців вже служать у Збройних силах України.

📌 Також у День знань, 1 вересня, заступниця голови Луганської ОВА Катерина Бензгинська завітала до Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вона взяла участь в урочистому шикуванні ліцеїстів та у церемонії вручення перших погонів першокурсникам.