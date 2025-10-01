Четвер, 2 Жовтня, 2025
Луганщина спрямувала майже 880 мільйонів гривень на потреби Сил оборони

Луганщина у 2025 році суттєво збільшила фінансування на підтримку Сил оборони України. Як повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, загальний обсяг коштів, закладений у місцевих бюджетах та програмах для армії, становить 879,8 мільйона гривень.

📢 «Ми щомісяця шукаємо можливості для збільшення фінансування Сил оборони і безпеки України. Бо запитів від військових не зменшується – ворог наступає щодня і його потрібно зупинити. Тому щоразу нагадую керівникам громад, що підтримка Збройних Сил є пріоритетом у фінансуванні. За останні два місяці спільними зусиллями нам вдалося збільшити видатки за цим напрямом майже на 100 мільйонів гривень – із 781,9 до 879,8 мільйона гривень», – зазначив очільник Луганщини Олексій Харченко.

☝️ За даними адміністрації, із майже 880 мільйонів гривень понад 255,7 мільйона надійшло з обласного бюджету, тоді як громади Луганщини спрямували 624,1 мільйона. Це свідчить про те, що навіть у складних умовах війни місцеве самоврядування бере активну участь у забезпеченні обороноздатності держави.

📈 Окремо уточнюється, що значна частина коштів спрямована на придбання сучасних технологій для фронту. Зокрема, на безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них витрачено 438 мільйонів гривень, із яких 131 мільйон – це внесок обласного бюджету.

📊 Також, за оперативними даними, придбано засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на суму 110 мільйонів гривень. При цьому з обласної скарбниці на цей напрям було виділено ще 34 мільйони. Це обладнання дозволяє ефективніше протидіяти російським дронам та іншим технологіям російських загарбників.

🪖 Сили оборони отримали від Луганщини вагому фінансову підтримку, яка розподілена як на технічне оснащення, так і на стратегічні потреби. Обласна адміністрація підкреслює, що процес пошуку додаткових ресурсів триває, оскільки потреби армії зростають із кожним днем бойових дій.

☝️ Також нагадаємо, що Рада оборони Луганської області ухвалила рішення про виділення 50 млн грн для забезпечення потреб Збройних Сил України. Водночас три запити військових підрозділів було відправлено на доопрацювання.

