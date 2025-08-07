Четвер, 7 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина спрямувала понад 780 млн грн на підтримку Сил оборони

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина спрямувала понад 780 млн грн на підтримку Сил оборони

Фінансування Сил оборони у бюджетах Луганщині перевищило 780 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на дрони, засоби РЕБ та інші потреби військових. Витрати контролює Рада оборони. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Є додаткові кошти – спрямовуйте їх на оборону держави! Саме на цьому я постійно наголошую під час зустрічей чи включень із керівниками військових адміністрацій населених пунктів Луганщини. Сили оборони потребують допомоги постійно. Не треба очікувати закінчення року чи кварталу – допоможіть сьогодні», – йдеться у повідомленні.

📊 За словами очільника Луганщини Олексія Харченко, впродовж липня обсяг видатків збільшився ще на 75 мільйонів гривень, включаючи як обласний бюджет, так і бюджети територіальних громад.

Значну частину коштів спрямовано на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них – 385,1 мільйона гривень. На засоби радіоелектронної боротьби передбачено 91,2 мільйона гривень.

🛡️ «Відтепер кожну закупівлю або перерахування коштів для військових частин затверджуватиме Рада оборони області, зокрема, військові та правоохоронці. Запити від підрозділів Сил оборони попередньо розглядатиме обласна робоча група «Прозорість і підзвітність». Контроль посилено максимально!», – підкреслив начальник Луганської ОВА.

📌 Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла про зміни в алгоритмах використання оборонного бюджету. Мета — посилення прозорості та ефективності допомоги війську.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

путін мріє захопити Україну, але натрапить на труднощі – Трамп

ВАЖЛИВО

Tesla: рекордне падіння продажів у Британії та Німеччині

ЕКОНОМІКА

Для України та союзників США замовили багато ракет AMRAAM

ПОДІЇ

У Києві після ракетного удару знайшли ще тіла: загиблих вже 31

ВАЖЛИВО

Фейк: Україна завищує кількість вивезених до Росії дітей— Путін

СТОПФЕЙК

рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

ПОДІЇ

В Німеччині проводились обшуки в будинку Шурми – НАБУ

ВАЖЛИВО

Грошова допомога до 800 тис. грн: хто з українців та скільки може отримати

СУСПІЛЬСТВО

На Миколаївщині цивільні з трубами та битами протидіяли ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Парламент пішов назустріч: нардеп Шуляк підготувала новий важливий законопроєкт для громад

ВЛАДА

Закупівлі для військових: Луганщина запроваджує прозорий контроль

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 113 бойових зіткнень, ворог запустив 1531 дрон-камікадзе за добу

ВІЙНА

Запоріжжя: обстріли рф забрали життя щонайменше сімох людей

ВІЙНА

Вибухи в Адлері: українські сили вразили стратегічну інфраструктуру рф

ВАЖЛИВО

путіну збрехали про “падіння фронту в Україні через 2-3 місяці”: хто надурив диктатора

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"