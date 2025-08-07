Луганщина спрямувала понад 780 млн грн на підтримку Сил оборони

Фінансування Сил оборони у бюджетах Луганщині перевищило 780 мільйонів гривень. Кошти спрямовують на дрони, засоби РЕБ та інші потреби військових. Витрати контролює Рада оборони. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Є додаткові кошти – спрямовуйте їх на оборону держави! Саме на цьому я постійно наголошую під час зустрічей чи включень із керівниками військових адміністрацій населених пунктів Луганщини. Сили оборони потребують допомоги постійно. Не треба очікувати закінчення року чи кварталу – допоможіть сьогодні», – йдеться у повідомленні.

📊 За словами очільника Луганщини Олексія Харченко, впродовж липня обсяг видатків збільшився ще на 75 мільйонів гривень, включаючи як обласний бюджет, так і бюджети територіальних громад.

Значну частину коштів спрямовано на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них – 385,1 мільйона гривень. На засоби радіоелектронної боротьби передбачено 91,2 мільйона гривень.

🛡️ «Відтепер кожну закупівлю або перерахування коштів для військових частин затверджуватиме Рада оборони області, зокрема, військові та правоохоронці. Запити від підрозділів Сил оборони попередньо розглядатиме обласна робоча група «Прозорість і підзвітність». Контроль посилено максимально!», – підкреслив начальник Луганської ОВА.

📌 Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла про зміни в алгоритмах використання оборонного бюджету. Мета — посилення прозорості та ефективності допомоги війську.