Луганщина посилює медичну допомогу та реалізує пріоритети демографічної стратегії до 2040 року

Стан забезпечення населення Луганської області медичними послугами та реалізацію заходів Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при обласній державній адміністрації, яке провела заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 22 вересня.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Інна Сазонова повідомила, що 20 із 44 медичних закладів регіону наразі уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), що дозволяє забезпечити населення якісними медичними послугами та розширити доступ до лікування.

Луганська обласна клінічна лікарня у місті Дніпро

Луганська обласна клінічна лікарня у місті Дніпро у поточному році надала близько 5 800 поліклінічних послуг, пролікувала на денному кардіологічному стаціонарі 101 пацієнта та виконала 124 малих хірургічних втручання. Додатково було надано 509 стоматологічних послуг. У лікарні функціонує кабінет телемедичного консультування для важкохворих та маломобільних пацієнтів, а також внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перебувають за кордоном. Відкрито мамографічний кабінет для ранньої діагностики онкологічних захворювань молочної залози.

Обласна дитяча клінічна лікарня

У обласній дитячій клінічній лікарні, що працює на базі Полтавської області, медичну допомогу протягом року отримали 2 380 дітей, з яких 165 проліковані стаціонарно. У закладі проведено 55 хірургічних втручань, а 15 дітей скористалися лікуванням на реабілітаційних ліжках хірургічного відділення. Згідно з договором із НСЗУ, лікарня надає медичні послуги за семи пакетами, а з липня поточного року дітям почали робити ортопедичні операції за допомогою сучасного апарату «С-дуга».

Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер на Рівненщині забезпечує амбулаторні консультації, стаціонарне та мобільне паліативне лікування. А також реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах.

Тут проводять хірургічне та хімієтерапевтичне лікування, співпрацюючи з НСЗУ за Програмою медичних гарантій та виконуючи 14 пакетів медичної допомоги.

Фахівці диспансеру протягом року надали майже 19 000 амбулаторних консультацій, пролікували 2 959 пацієнтів у стаціонарі та виконали 1 328 оперативних втручань. Було проведено 3 780 циклів хімієтерапії, з яких 2 184 – амбулаторно.

Мобільна бригада паліативної допомоги здійснила 467 виїздів до пацієнтів, а 492 особи пройшли реабілітаційні курси.

У травні цього року диспансер отримав сучасне обладнання, зокрема УЗД-апарат експертного класу та лапароскопічну стійку, придбані за кошти обласного бюджету. Завдяки цьому вже виконано майже 1 000 ультразвукових досліджень та 67 лапароскопічних операцій. Нещодавно відкрито мамографічний кабінет для своєчасної діагностики онкологічних хвороб.

Стратегія демографічного розвитку до 2040 року

В. о. директора Департаменту соціального захисту населення Інна Корнієнко розповіла про пріоритетні напрямки реалізації Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, серед яких:

підтримка сімей;

збереження репродуктивного здоров’я;

покращення умов праці;

підвищення доступності медичних і соціальних послуг.

Особлива увага приділяється мінімізації відтоку українців за кордон, забезпеченню підтримки внутрішньо переміщених осіб та створенню стимулів для повернення мігрантів. Це сприятиме зміцненню соціальної стабільності та відновленню регіональної економіки.

1 з 3

Реалізація цих заходів є важливим кроком для забезпечення населення високоякісними медичними послугами, підтримки дітей, сімей та внутрішньо переміщених осіб. А також для зміцнення демографічної стабільності та здоров’я громад Луганщини.

☝️ Також нагадаємо, що 22 вересня голова Луганської ОВА Олексій Харченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє.