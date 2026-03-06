Підприємцям Луганщини представлено нові програми фінансової підтримки

Під час заходу «Діалог з бізнесом» представникам підприємницької спільноти Луганщини презентували дві програми, спрямовані на підтримку бізнесу Луганщини. Зокрема, – підприємців, ветеранів, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також учасників поінформували про перші результати реалізації цих ініціатив. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомила Луганська ОВА.

📢 «На 2026 рік бюджетами 12 громад області передбачено фінансування у розмірі 12 млн грн на реалізацію програм, спрямованих на започаткування та розвиток бізнесу й, перш за все, – ветеранського. Такі програми відкривають можливості для тих, хто має ідею, але потребує стартового капіталу або додаткових ресурсів для масштабування діяльності», – наголосив перший заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Смирнов.

Начальниця Старобільської міської військової адміністрації (МВА) Яна Літвінова повідомила, що Програму підтримки релокованого бізнесу в громаді розробили з урахуванням статистичних показників підприємницького потенціалу місцевих мешканців.

✅ Зазначена програма почала діяти у 2026 році

Вона передбачає фінансову допомогу переможцям конкурсного відбору за рахунок коштів місцевого бюджету. Розмір підтримки становить 60 % від загальної вартості бізнес-проєкту, але не перевищує 200 тисяч гривень. Ознайомитися з презентацією програми можна за 👉 посиланням.

Заступниця начальника Кремінської міської військової адміністрації (МВА) Наталія Макогон представила основні положення Програми підтримки ветеранського підприємництва громади (за 👉 посиланням).

Вона передбачає надання матеріальної допомоги Захисникам і Захисницям України. А також членам їхніх сімей для створення, розвитку або відновлення власної справи.

☝️ Розмір фінансової підтримки може становити до 150 тисяч гривень. У разі створення додаткового робочого місця для працівників сума допомоги збільшується до 200 тисяч гривень.

Перший заступник голови ОДА Олексій Смирнов також наголосив на необхідності, за потреби, вносити зміни до програм підтримки громад. За його словами, розширення умов надання фінансової допомоги дозволить суттєво збільшити коло потенційних учасників, які зможуть скористатися можливостями програм і започаткувати або розвивати власний бізнес.

📌 Також нагадаємо, що у 2026 році 26 територіальних громад Луганської області, які працюють у форматі релокації, спрямують на оздоровлення дітей понад 33,8 мільйона гривень.