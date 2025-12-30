Лубінець розповів про кардинальне зростання скарг на дії ТЦК

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що кількість звернень громадян зі скаргами на порушення прав під час мобілізації з боку працівників ТЦК та СП щороку зростає. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

📢 «Збільшилися. І це не я кажу, це каже суха статистика. Кожного року зростає кількість громадян України, які звертаються до омбудсмена зі скаргами на порушення прав з боку працівників ТЦК та СП. Це велика проблема», — зазначив Лубінець.

Він уточнив, що не всі звернення підтверджуються, однак загальна статистика свідчить про різке зростання порушень.

☝️ «Я бачу статистику, що кількість порушень зросла кардинально. І з’явилися негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК та СП не просто обмежують права, а, на мій погляд, навіть скоюються кримінальні правопорушення», — наголосив омбудсмен.

За його словами, йдеться про незаконне обмеження свободи громадян, вилучення особистих речей, застосування фізичної сили, що іноді призводить до госпіталізації, а в окремих випадках — до смерті.

📢 «Ми ніколи не переможемо російську федерацію, якщо громадяни України будуть боятися працівників ТЦК та СП більше, ніж російських ракет. Ніколи», — заявив Лубінець.

Він підкреслив, що суспільство дедалі більше розколюється:

🟢частина громадян підтримує дії ТЦК у разі незаконного опору,

🛑інша — засуджує застосування сили з боку самих працівників центрів комплектування.

Омбудсмен також розкритикував поширення термінів «бусифікація» та «ухилянти» і наголосив на необхідності чіткого дотримання повноважень.

📢 «Перевіряти документи мають правоохоронні органи, а ТЦК та СП мають займатися своєю роботою», — зазначив він.

Лубінець вважає, що під час війни було допущено хибне розуміння підходів до мобілізації.

☝️ «Замість аргументу добровільності, створення рекрутингових центрів, додаткової мотивації — в тому числі фінансової — пішли шляхом найменшого спротиву», — сказав він.

За його словами, примусова мобілізація формує негативну мотивацію, і такі люди згодом шукають можливості самовільно залишити військову частину.

Як вирішити проблеми мобілізації

Омбудсмен переконаний, що вихід із ситуації можливий лише через кардинальну зміну системи стимулювання.

📢 «Потрібно кардинально змінити систему стимулювання. Перше — велике фінансове забезпечення. Друге — розумні строки військової служби. Ніхто не піде воювати “на все життя”», — заявив Лубінець.

Він позитивно оцінив запровадження контрактів на пів року, рік чи два роки, але наголосив, що фінансове забезпечення має бути значно вищим.

☝️ «100 тисяч бойових плюс 20 тисяч — це небагато. Підіть побудьте хоча б один день на передовій з автоматом проти дронів, під постійними обстрілами», — зазначив він.

Окремо Лубінець звернув увагу на проблему виплат після виведення з передової, коли військовий залишається лише з базовим забезпеченням.

📢 «Як утримувати себе і сім’ю за ці гроші?» — поставив питання омбудсмен.

Він також підтримав ідею винагороди за конкретні бойові результати.

☝️ «Винагорода має визначатися не тільки тим, чи ти фізично на передовій, а й конкретними результатами. Дуже правильна була практика: знищив танк – маєш отримати серйозну винагороду – 10-20-50 тисяч доларів, коли російський танк коштує 2-3 мільйони. За техніку, за укріплення, за кожного окупанта, за конкретний результат. Це стимулює професійних, навчених військових. Щоб вони розуміли: кожен день на передовій – це і захист держави, і фінансова підтримка себе, підрозділу, бригади. Це буде діяти», — підсумував Лубінець.

Також він розповів, від кого залежить вирішення систематичних проблем із мобілізацією.

📢 «Сьогодні – не лише від міністра оборони. Це питання загальної державної політики, яку потрібно кардинально змінювати. Це залежить від того, як держава ставиться до військових, зокрема під час ухвалення бюджету. Коли ми воюємо, а фінансова винагорода не зростає – це напряму б’є по мотивації наших хлопців і дівчат на передовій», – резюмував омбудсмен.

