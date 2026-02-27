Локальне перемир’я біля ЗАЕС: Україна і рф погодили ремонт

Локальне перемир’я на ЗАЕС було узгоджене між Україною та росією для проведення ремонтних робіт поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це в п’ятницю, 27 лютого, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

📢 «Ще одне локальне перемир’я, узгоджене за посередництва МАГАТЕ, тепер діє, щоб дозволити відновлення резервного живлення Запорізької АЕС по лінії 330 кВ», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі уточнив, що наразі тривають роботи з розмінування, необхідні для безпечного доступу ремонтних бригад до пошкодженої інфраструктури.

У держкорпорації росатом також підтвердили дію домовленостей. Там зазначили, що перемир’я вже дозволило фахівцям розпочати відновлювальні роботи на Запорізькій тепловій електростанції та лінії Феросплавна. За оцінками російської сторони, ремонт триватиме щонайменше тиждень.

☝️ Тижнем раніше повідомлялося, що ЗАЕС працює лише через одну лінію живлення. Минулого року обидві лінії були відключені майже на місяць, через що станція змушена була перейти на дизельні генератори.