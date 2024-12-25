Середа, 25 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Казахстані розбився пасажирський літак

Денис Молотов
Денис Молотов
У Казахстані розбився пасажирський літак

Поблизу міста Актау в Казахстані розбився літак, який виконував рейс із Баку (Азербайджан) до Грозного (на росію). Про це повідомило видання informburo.kz у середу, 25 грудня.

📢 «Поблизу Актау розбився рейсовий літак сполученням Баку — Грозний. Це літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Обставини події уточнюються. Буде здійснено спеціальне розслідування», — зазначили в пресслужбі Комітету цивільної авіації Казахстану.

За попередніми даними, літак через несприятливі погодні умови в Грозному (туман) спочатку був перенаправлений до Махачкали, а потім — до Актау. На борту перебувало 105 пасажирів і п’ять членів екіпажу, серед яких громадяни Азербайджану та росії.

У Казахстані розбився пасажирський літак

За попередньою інформацією Міністерства охорони здоров’я Казахстану було повідомлено про щонайменше шестеро осіб що вижили, однак їхній стан оцінюється як вкрай тяжкий.

📢 «Дев’ять росіян вижили після катастрофи Embraer 190 в аеропорту Актау. А також 13 громадян Азербайджану та троє громадян Киргизії», – повідомили згодом у відомстві.

Як повідомляється, причиною катастрофи могло стати зіткнення літака зі зграєю птахів. Обставини інциденту з’ясовуються, а компетентні органи обіцяють провести детальне розслідування.

У Казахстані розбився пасажирський літак

📢 «Коли ми вже приземлилися, було два удари. Я трималася за крісла. Праву частину всю знесло. Передня частина вибухнула. Коли я прийшла до тями, побачила, що мені затиснуло ногу», – розповіла турагентка Христина, що вижила після катастрофи Embraer в Актау з Владивостока.

За її словами, перед зіткненням літак кружляв у небі близько години. Бортпровідниця попереджала, що буде жорстка посадка, казала, треба буде пригнути голову. Під час зниження відчули удар по борту, схожий на те, що у двигун потрапив птах.

☝️ Нагадаємо, у Бразилії раніше сталася авіакатастрофа за участю літака з десятьма людьми на борту. Літак врізався в магазини в центрі туристичного міста Грамаду. Усі пасажири загинули.

Попередня стаття
У небі над Україною збили 113 із 184 ракет та дронів – ПС ЗСУ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Kyiv
хмарно
0.8 ° C
0.8 °
0.8 °
95 %
0.9kmh
93 %
Ср
1 °
Чт
1 °
Пт
1 °
Сб
1 °
Нд
1 °

СТРІЧКА НОВИН

У небі над Україною збили 113 із 184 ракет та дронів – ПС ЗСУ

ПОДІЇ

Ракетна атака по Україні: без тепла майже 3000 будинків

ВАЖЛИВО

Ракетна атака Дніпропетровщини: росіяни вбили людину

ВІЙНА

Чи доречна радість на свята під час війни? Відповідь МОЗ

ПОДІЇ

Російська ракета порушила повітряний простір Молдови та Румунії: Санду засудила дії кремля

ВІЙНА

Зеленський підписав закон щодо податків для ФОП

ВАЖЛИВО

Графіки відключення світла: яка ситуація у Києві та по регіонах

ПОДІЇ

росія не відступить від своїх умов “ні на йоту”: аналітики ISW оцінили плани путіна

ПОДІЇ

вирішив первзутися: у NYT дізналися, чому лукашенко помилував 200 в’язнів

ПОДІЇ

Що відбувається на фронті: інформує Генштаб ЗСУ

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип