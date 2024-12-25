У Казахстані розбився пасажирський літак

Поблизу міста Актау в Казахстані розбився літак, який виконував рейс із Баку (Азербайджан) до Грозного (на росію). Про це повідомило видання informburo.kz у середу, 25 грудня.

📢 «Поблизу Актау розбився рейсовий літак сполученням Баку — Грозний. Це літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Обставини події уточнюються. Буде здійснено спеціальне розслідування», — зазначили в пресслужбі Комітету цивільної авіації Казахстану.

За попередніми даними, літак через несприятливі погодні умови в Грозному (туман) спочатку був перенаправлений до Махачкали, а потім — до Актау. На борту перебувало 105 пасажирів і п’ять членів екіпажу, серед яких громадяни Азербайджану та росії.

За попередньою інформацією Міністерства охорони здоров’я Казахстану було повідомлено про щонайменше шестеро осіб що вижили, однак їхній стан оцінюється як вкрай тяжкий.

📢 «Дев’ять росіян вижили після катастрофи Embraer 190 в аеропорту Актау. А також 13 громадян Азербайджану та троє громадян Киргизії», – повідомили згодом у відомстві.

Як повідомляється, причиною катастрофи могло стати зіткнення літака зі зграєю птахів. Обставини інциденту з’ясовуються, а компетентні органи обіцяють провести детальне розслідування.

📢 «Коли ми вже приземлилися, було два удари. Я трималася за крісла. Праву частину всю знесло. Передня частина вибухнула. Коли я прийшла до тями, побачила, що мені затиснуло ногу», – розповіла турагентка Христина, що вижила після катастрофи Embraer в Актау з Владивостока.

За її словами, перед зіткненням літак кружляв у небі близько години. Бортпровідниця попереджала, що буде жорстка посадка, казала, треба буде пригнути голову. Під час зниження відчули удар по борту, схожий на те, що у двигун потрапив птах.

☝️ Нагадаємо, у Бразилії раніше сталася авіакатастрофа за участю літака з десятьма людьми на борту. Літак врізався в магазини в центрі туристичного міста Грамаду. Усі пасажири загинули.