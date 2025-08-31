Неділя, 31 Серпня, 2025
Сійярто поскаржився, що ЄС не реагує на атаки України на «Дружбу»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив із різкою заявою щодо позиції Брюсселя у питанні атак України на російський нафтопровід «Дружба», через який здійснюються поставки енергоносіїв до кількох країн ЄС, включно з Угорщиною. Про це повідомляє угорське видання Index.hu.

За словами Сійярто, Європейська комісія досі не надала офіційної відповіді на спільний лист урядів Угорщини та Словаччини, в якому вони висловлювали занепокоєння ситуацією та закликали вжити заходів.

📢 міністр наголосив: «Стало також зрозуміло, що Брюссель не надає великого значення енергетичній безпеці Угорщини, тому, чи зможуть угорські сім’ї та угорська економіка будуть забезпечені адекватними джерелами енергії».

Він підкреслив, що Європейська комісія не виконує навіть власних рішень, і саме це доводить відсутність належної реакції:

📢 «Вони досі не відповіли на лист урядів Угорщини та Словаччини, в якому ми закликали Єврокомісію принаймні виконати власне рішення і вжити заходів проти України, яка загрожує енергетичній безпеці країн-членів ЄС».

Угорський дипломат також додав, що уряд країни продовжить захищати інтереси населення: «Ми захистимо країну та економіку від усього цього тиску, а також захистимо угорський народ від негативних наслідків війни».

Це не перша скарга угорського міністра, пов’язана з українськими ударами по нафтопроводах. Раніше Петер Сійярто повідомив, що Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд на територію Угорщини та країн Шенгенської зони українському військовому. Саме тому, який за його словами, керував атакою на трубопровід «Дружба».

Згодом у МЗС Угорщини уточнили, що йдеться про Роберта Бровді на позивний «Мадяр». Він очолює Сили безпілотних систем Збройних сил України.

Бровді неодноразово публічно заявляв про удари по російських НПЗ і по самому нафтопроводу «Дружба». Ним, донедавна, постачалась російська нафта до декількох “проросійських” країн ЄС.

☝️ Також відомо, що “Мадяр” наказав «засунути в дупу» Сійярто усі його “санкції”.

Таким чином, питання залежності від російських енергоносіїв стає одним із головних елементів скарг, яку Будапешт адресує Брюсселю. Уряд Віктора Орбана вкотре підкреслює, що не дозволить, аби угорські фінансові інтереси залишилися без російських енергоресурсів через війну в Україні.

