Китай прийняв друге судно з російським скрапленим газом попри санкції

До Китаю прибув вже другий російський танкер із вантажем скрапленого природного газу, попри дію міжнародних санкцій. Про це у п’ятницю повідомляє Reuters.

Йдеться про танкер-газовоз «Схід», що курсує під російським прапором. Судно прибуло до термінала ЗПГ у порту Тешань, розташованому в південно-західній китайській провінції Гуансі. Як уточнюють джерела, танкер перевозив близько 150 тисяч кубометрів скрапленого газу. Завантаження здійснили ще 19 липня на підприємстві Arctic LNG 2 у Гидані, що на півночі Сибіру.

Це вже друге судно з арктичного проєкту, яке протягом останніх тижнів доставило ЗПГ до Китаю. Наприкінці серпня на термінал у Бейхаї прибув танкер Arctic Mulan, що також перебуває під західними санкціями.

Видобуток газу на Arctic LNG 2 стартував у грудні 2023 року, однак реалізація планів із постачання помітно сповільнилася. Причинами стали нестача спеціалізованих газовозів льодового класу, а також обмеження, запроваджені США та ЄС. Завод Arctic LNG 2, контрольний пакет акцій якого (60%) належить російській компанії «Новатек», мав стати одним із найбільших виробників скрапленого газу у світі з плановою потужністю до 19,8 млн тонн на рік. Проте санкції значно знизили його перспективи.

Як уточнюють джерела, ще два російські танкери з арктичним ЗПГ зараз перебувають біля узбережжя Камчатки на Далекому Сході росії, а третє судно помічене у Південно-Китайському морі між Тайванем і китайським островом Хайнань.

Водночас за оцінками експертів, кремль продовжує нарощувати використання так званого «тіньового флоту». На початку 2022 року росія мала менше ніж сотню таких суден, однак станом на початок 2025 року їхня кількість зросла щонайменше утричі — до 300–600 одиниць.

Навіть під тиском санкцій москва намагається зберегти експорт енергоносіїв, тоді як Китай залишається одним із ключових напрямків постачання російського ЗПГ.

