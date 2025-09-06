Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Китай прийняв друге судно з російським скрапленим газом попри санкції

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай прийняв друге судно з російським скрапленим газом попри санкції

До Китаю прибув вже другий російський танкер із вантажем скрапленого природного газу, попри дію міжнародних санкцій. Про це у п’ятницю повідомляє Reuters.

Йдеться про танкер-газовоз «Схід», що курсує під російським прапором. Судно прибуло до термінала ЗПГ у порту Тешань, розташованому в південно-західній китайській провінції Гуансі. Як уточнюють джерела, танкер перевозив близько 150 тисяч кубометрів скрапленого газу. Завантаження здійснили ще 19 липня на підприємстві Arctic LNG 2 у Гидані, що на півночі Сибіру.

Це вже друге судно з арктичного проєкту, яке протягом останніх тижнів доставило ЗПГ до Китаю. Наприкінці серпня на термінал у Бейхаї прибув танкер Arctic Mulan, що також перебуває під західними санкціями.

Видобуток газу на Arctic LNG 2 стартував у грудні 2023 року, однак реалізація планів із постачання помітно сповільнилася. Причинами стали нестача спеціалізованих газовозів льодового класу, а також обмеження, запроваджені США та ЄС. Завод Arctic LNG 2, контрольний пакет акцій якого (60%) належить російській компанії «Новатек», мав стати одним із найбільших виробників скрапленого газу у світі з плановою потужністю до 19,8 млн тонн на рік. Проте санкції значно знизили його перспективи.

Як уточнюють джерела, ще два російські танкери з арктичним ЗПГ зараз перебувають біля узбережжя Камчатки на Далекому Сході росії, а третє судно помічене у Південно-Китайському морі між Тайванем і китайським островом Хайнань.

Водночас за оцінками експертів, кремль продовжує нарощувати використання так званого «тіньового флоту». На початку 2022 року росія мала менше ніж сотню таких суден, однак станом на початок 2025 року їхня кількість зросла щонайменше утричі — до 300–600 одиниць.

Навіть під тиском санкцій москва намагається зберегти експорт енергоносіїв, тоді як Китай залишається одним із ключових напрямків постачання російського ЗПГ.

👉 Також нагадаємо, що експорт росії продовжує скорочуватися, і червень став уже п’ятим місяцем поспіль зі зниженням обсягів постачань за кордон.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Сіверськодонецька громада надасть грошову допомогу родинам школярів у новому навчальному році

ЛУГАНЩИНА

Конгрес місцевих влад при Президентові визначив стратегічні завдання для громад

ЛУГАНЩИНА

В Україні затримали екснардепа за підозрою у державній зраді

ВАЖЛИВО

Бельгія відмовилася конфісковувати прибутки від заморожених активів росії

ПОЛІТИКА

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

ПОДІЇ

Фейк: В Україні почали продавати дитячі бронежилети «для контрнаступу»

СТОПФЕЙК

Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на Міністерство війни

ВАЖЛИВО

Підприємці Луганщини можуть скористатися мораторієм на фінансові зобов’язання під час воєнного стану

ЛУГАНЩИНА

Скейти – особливості, види та поради щодо вибору

СУСПІЛЬСТВО

В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

ВЛАДА

Кір Стармер змінив міністра закордонних справ Британії

ПОЛІТИКА

Прем’єр Канади: путін не буде диктувати умови миру

ВАЖЛИВО

Очільник Луганщини долучився до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

ЛУГАНЩИНА

Гетманцев: плата за електронний щоденник не передбачена законом

СУСПІЛЬСТВО

США прискорюють передачу Україні крилатих ракет ERAM

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"