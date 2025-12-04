Кушнер і Віткофф повідомили Трампа про “продуктивні” переговори з путіним

Члени американської делегації — спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер — доповіли голові Білого дому про «продуктивну» зустріч з російським диктатором володимиром путіним. Про це інформує агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, у форматі цієї зустрічі «США і росія брали участь у ретельній, продуктивній зустрічі». Він уточнив:

📢 «Спеціальний посланник Віткофф і пан Кушнер доповіли президенту й українській стороні після зустрічі».

Представник адміністрації при цьому не розкрив жодних додаткових подробиць щодо змісту чи деталей доповіді.

Як зазначається, 2 грудня у кремлі відбулися переговори між російським диктатором володимиром путіним і спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.

У зустрічі також брав участь Джаред Кушнер — зять американського лідера. Крім того, були присутніми й кремлівський засланець кирило дмитрієв та радник юрій ушаков. Загальна тривалість переговорів становила близько п’яти годин. Сам формат, за даними джерел, розглядався як один з елементів ширших контактів, які можуть мати вплив на питання подальшого врегулювання російської агресії за пунктами «мирного плану».

👉 Також повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон під час своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на російські удари по енергетичній інфраструктурі України протягом зимового сезону.