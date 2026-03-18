Куба відновила електропостачання після масштабного блекауту

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Блекаут на Кубі завершився після понад 29 годин масштабного відключення електроенергії, яке охопило всю країну. Про це повідомляє Reuters.

Енергопостачання вдалося відновити по всій території Куби, одночасно було введено в експлуатацію найбільшу в країні електростанцію, що працює на нафтовому паливі.

☝️ За даними, загальнонаціональне відключення тривало понад 29 годин і стало одним із наймасштабніших за останній час.

Серед основних причин руйнування національної енергомережі називають фінансові труднощі та тривалу нафтову блокаду, запроваджену США.

Попри відновлення електропостачання, дефіцит електроенергії в країні зберігається — наявні потужності не забезпечують достатнього рівня генерації.

📌 Відомо, що ввечері 16 березня стався масштабний збій у роботі енергосистеми. Було заявлено, що близько 10 мільйонів людей залишилися без світла. На тлі кризи загострилася і політична риторика між США та Кубою.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може «робити з країною все, що захоче», коментуючи політику щодо острова. У відповідь президент Куба Мігель Діас-Канель різко розкритикував такі висловлювання.

📢 «Вони мають намір оголосити про плани захопити країну, її ресурси, майно і навіть саму економіку, яку вони прагнуть задушити, щоб змусити нас здатися», – заявив він.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

