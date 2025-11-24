Понеділок, 24 Листопада, 2025
Кремінська громада виплатила 537 500 грн підтримки оборонцям та їхнім родинам

Денис Молотов
Матеріальна допомога оборонцям у Кремінській громаді: військові та їхні родини отримали 537 500 гривень підтримки. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). У структурі цієї програми передбачено кілька напрямів, які охоплюють різні потреби захисників, мобілізованих та близьких тих, хто постраждав через війну.

  • Згідно з даними адміністрації, дві особи, які дістали поранення, отримали 100 000 гривень.
  • Окремо одна людина отримала 50 000 гривень для покриття витрат на лікування.
  • Також родині захисника, який зник безвісти внаслідок збройної агресії проти України, виділено 20 000 гривень.
  • Підтримка торкнулася й військовослужбовців, що мають неповнолітніх дітей: двом із них передано 7 500 гривень.

✅До Дня Захисників і Захисниць України Кремінська громада додатково забезпечила допомогу десятьом оборонцям, яким виділили 200 000 гривень. У межах цієї ж ініціативи шість співробітників Національної поліції, які є учасниками бойових дій, отримали 90 000 гривень. Окремо двом працівникам ДСНС, що також брали участь у бойових діях, надали 20 000 гривень. Крім того, двоє мобілізованих отримали 50 000 гривень підтримки.

Таким чином, загальна сума виділених коштів становить 537 500 гривень. У відомстві підкреслили, що програма діє протягом року, і за цей час матеріальна допомога оборонцям та їхнім родинам уже була виплачена 349 особам. Сумарно вони отримали 6 941 000 гривень, що свідчить про системний підхід громади до підтримки тих, хто забезпечує оборону країни або зазнав травм та втрат.

☎️ Для отримання детальної інформації та консультацій охочим рекомендують звертатися за номером: 050 528 36 57.

👉 Також нагадаємо, що смартфони для ВПО передали у рамках нової ініціативи, яку Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації спільно з Центром життєстійкості Лисичанської міської військової адміністрації провели 19 листопада.

