Кремінська громада виплатила 537 500 грн підтримки оборонцям та їхнім родинам

Матеріальна допомога оборонцям у Кремінській громаді: військові та їхні родини отримали 537 500 гривень підтримки. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). У структурі цієї програми передбачено кілька напрямів, які охоплюють різні потреби захисників, мобілізованих та близьких тих, хто постраждав через війну.

Згідно з даними адміністрації, дві особи, які дістали поранення, отримали 100 000 гривень .

особи, які дістали поранення, . Окремо одна людина отримала 50 000 гривень для покриття витрат на лікування.

отримала для покриття витрат на лікування. Також родині захисника, який зник безвісти внаслідок збройної агресії проти України, виділено 20 000 гривень .

. Підтримка торкнулася й військовослужбовців, що мають неповнолітніх дітей: двом із них передано 7 500 гривень.

✅До Дня Захисників і Захисниць України Кремінська громада додатково забезпечила допомогу десятьом оборонцям, яким виділили 200 000 гривень. У межах цієї ж ініціативи шість співробітників Національної поліції, які є учасниками бойових дій, отримали 90 000 гривень. Окремо двом працівникам ДСНС, що також брали участь у бойових діях, надали 20 000 гривень. Крім того, двоє мобілізованих отримали 50 000 гривень підтримки.

Таким чином, загальна сума виділених коштів становить 537 500 гривень. У відомстві підкреслили, що програма діє протягом року, і за цей час матеріальна допомога оборонцям та їхнім родинам уже була виплачена 349 особам. Сумарно вони отримали 6 941 000 гривень, що свідчить про системний підхід громади до підтримки тих, хто забезпечує оборону країни або зазнав травм та втрат.

☎️ Для отримання детальної інформації та консультацій охочим рекомендують звертатися за номером: 050 528 36 57.

