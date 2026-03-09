ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
Красноріченська громада виділила 160 тис. грн допомоги військовим

Денис Молотов
Ілюстративне фото / Луганська ОВА / 09.03.2026

Красноріченська громада спрямувала 160 тисяч гривень на підтримку військовослужбовців та родини загиблого захисника. Виплати здійснюються в межах Програми соціальної підтримки військовослужбовців на 2026 рік. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 9 березня.

Зокрема, протягом лютого допомогу отримали семеро учасників бойових дій, а також один член родини загиблого військового.

📊 Загальна сума виплат склала 160 тисяч гривень.

У громаді зазначають, що програма підтримки військових діятиме протягом усього 2026 року. На її реалізацію у місцевому бюджеті передбачено 1,8 мільйона гривень.

Отримати грошову допомогу можуть військовослужбовці, які зареєстровані на території Красноріченської громади, мають офіційний статус учасника бойових дій та безпосередньо брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення росії.

Також програма передбачає підтримку членів родин загиблих військовослужбовців.

✅ У громаді наголошують, що соціальна допомога захисникам та їхнім родинам залишається одним із пріоритетних напрямків роботи місцевої влади.

👉 Нагадаємо, що у межах програми «Громада – Захисникам і Захисницям» у 2026 році допомога захисникам Рубіжного буде надана ще 34 мешканцям громади. Загальна сума фінансової підтримки становить 900 тисяч гривень.

