Координаційний центр для ВПО в Івано-Франківську об’єднав послуги трьох громад Луганщини

Координаційний центр ВПО в Івано-Франківську нині обслуговує понад 2800 внутрішньо переміщених осіб із Луганської області та функціонує під спільною координацією Айдарської селищної військової адміністрації (СВА) і Сіверськодонецької районної державної адміністрації (РДА). Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

Модель «єдиного вікна» та інтеграція в мережу «Луганщина моя» забезпечують безперервність державних сервісів і соціального супроводу для людей, які були змушені покинути свої домівки.

Адміністративні послуги: три громади – один простір

☝️ Унікальність простору полягає в консолідації роботи фахівців одразу трьох громад — Айдарської, Троїцької та Нижньотеплівської. Тут відвідувачі можуть отримати витяги з реєстру територіальної громади, оновити персональні дані, зареєструвати місце проживання та подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.

Для громадян, які не можуть прийти особисто, доступний онлайн-формат. Через платформу ZOOM організовано консультації спеціалістів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Юридичний супровід щодо відновлення документів і фіксації пошкодженого майна надають партнери благодійного фонду «Право на захист».

Особливу увагу приділено технічній стійкості роботи центру. Зарядні станції EcoFlow, оптоволоконний інтернет і система Starlink забезпечують безперервний прийом громадян навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Соціальний супровід та медицина

Медичний напрям в центрі покривають фахівці КНП «Сватівський ЦПМСД». Сімейні лікарі проводять консультації, видають направлення на обстеження та виписують препарати за програмою «Доступні ліки». Для літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями та родин із дітьми це можливість отримати допомогу без черг і додаткових поїздок.

📢 Окремий фокус — підтримка дітей. Учитель-логопед Біловодського інклюзивно-ресурсного центру проводить корекційні заняття, а начальник Служби у справах дітей Мілівської громади опікується захистом прав неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

У центрі також працює окремий фахівець із ветеранської політики. Він консультує Захисників, Захисниць та їхні родини щодо пільг, соціальних гарантій, реабілітаційних програм і оформлення відповідних статусів.

Психосоціальний супровід посилено завдяки спеціалізованому навчанню персоналу за проєктом ProAction від фонду Terre des hommes. Це дозволяє надавати допомогу людям, які пережили втрату житла, евакуацію та розлуку з близькими, відповідно до міжнародних стандартів.

Від Харкова й до Нововолинська

Географія підтримки не обмежується Прикарпаттям. На базі партнерських хабів мережі «Луганщина моя» у Харкові, Луцьку, Полтаві, Вінниці, Києві та Нововолинську спеціалісти надають послуги соціальної адаптації, проводять заходи з цифрової грамотності та організовують творчі активності для людей різного віку.

Активно Айдарська СВА розвиває і міжрегіональну співпрацю в межах проєкту «Пліч-о-пліч». До партнерства долучилися Дунаєвецька, Жидачівська, Смідинська, Печеніжинська, Яблунівська та Глибоцька громади.

Спільні заходи освітян і працівників культури, зустрічі, обмін досвідом – усе це працює на міжрегіональну єдність і соціалізацію молоді. Особливе місце займає збереження ідентичності рідного краю через популяризацію нематеріальної культурної спадщини.

Як наголосив начальник Айдарської селищної військової адміністрації Микола Старцев, релокація не стала перешкодою для виконання зобов’язань перед людьми. Завдяки координації кількох громад і інтеграції в обласну мережу підтримки вдалося сформувати простір, де професійна допомога поєднується з турботою про кожного земляка.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганщини посилює адресну підтримку внутрішньо переміщених осіб, насамперед родин із дітьми та тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі.