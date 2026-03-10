Конгресмени закликали Трампа відновити санкції проти росії

Демократи в Конгресі США закликали адміністрацію президента Дональда Трампа негайно переглянути рішення щодо російської нафти та скасувати виняток, який дозволяє Індії тимчасово продовжувати її закупівлю. Також законодавці наполягають на відновленні санкцій проти енергетичного сектору росії.

Про це йдеться у листі конгресмена Сема Ліккардо та сенатора Рубена Гальєго, адресованому міністру фінансів США Скотту Бессенту, повідомляє телеканал CNBC.

Американські законодавці розкритикували рішення Міністерства фінансів США про 30-денний виняток із санкційного режиму, який дає змогу індійським нафтопереробним заводам закуповувати російську нафту.

На думку авторів листа, подібні кроки послаблюють санкційний тиск на москву та можуть створити небезпечний сигнал у міжнародній політиці.

Особливе занепокоєння демократів викликають повідомлення про те, що росія може допомагати Ірану виявляти та атакувати американські об’єкти на Близькому Сході.

📢 «Винятки (для рф – ред.) сигналізують, що США винагороджуватимуть атаки на своїх військових», — наголошується у листі.

Як зазначається, адміністрація США погодилася на тимчасове пом’якшення санкцій проти росії на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії.

Причиною такого стрибка стали перебої у постачанні нафти через Ормузьку протоку. Вона є одним із ключових маршрутів транспортування енергоносіїв у світі.

👉 Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Під час переговорів сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, а також переговорний процес щодо врегулювання війни Росії проти України.