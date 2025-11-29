Хакери КНДР Lazarus підозрюються у крадіжці $30 млн

Північнокорейське хакерське угруповання Lazarus ймовірно стоїть за масштабною кібератакою на Upbit, найбільшу криптовалютну біржу Південної Кореї, повідомляє Yonhap News.

У четвер із платформи зникло близько 45 млрд вон, що еквівалентно приблизно $30 млн.

Південнокорейські регулятори вже готують виїзну перевірку та розглядають Lazarus як головного підозрюваного. За інформацією джерел у владі та галузі, методи злому нагадують атаку 2019 року, коли з Upbit зникло 58 млрд вон в Ethereum, і тоді відповідальність також поклали на Lazarus.

Інцидент стався в той самий день, коли технологічний гігант Naver оголосив про плани придбати материнську компанію Upbit — Dunamu — у межах угоди на $10,3 млрд. Джерела припускають, що хакери могли навмисно обрати цей момент, щоб максимізувати ефект атаки.

У Dunamu прокоментували Bloomberg, що біржа наразі аналізує причини та масштаби підозрілої транзакції. На тлі новин акції Naver у п’ятницю просіли до 2,8%.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакери з росії та Північної Кореї об’єднують ресурси для координації атак.