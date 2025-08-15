Канада приєднується до ініціативи PURL для постачання зброї Україні

Канада офіційно приєднається до міжнародної ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), спрямованої на забезпечення Збройних сил України сучасним озброєнням та військовими технологіями. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 15 серпня.

📢 «Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Подякував Канаді за непохитну підтримку та важливу допомогу з перших днів повномасштабної агресії рф. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості», – зазначив міністр.

За словами Шмигаля, Оттава готує внесок у PURL, яка допомагає Україні отримувати зброю та технології зі США. Крім того, обговорюється підтримка виробництва українських далекобійних дронів, які вже довели свою ефективність на фронті.

Міністр також презентував канадській стороні механізм Defence City — спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми України. Цей проєкт передбачає створення сприятливих умов для інвесторів, виробників озброєнь та технологічних компаній, що працюють на потреби армії.

Ініціатива PURL була запущена США та НАТО на початку серпня 2025 року як новий механізм надання Україні військової допомоги. Її головна особливість полягає в тому, що американське озброєння, яке надходитиме до України, оплачуватимуть країни Європи. Свої внески вже оголосили Нідерланди, держави Північної Європи та Німеччина.

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах PURL вже зібрано $1,5 млрд на закупівлю зброї у США. Ці кошти дозволять прискорити постачання високотехнологічних систем і посилити обороноздатність України.

Приєднання Канади до PURL посилює міжнародну коаліцію країн, які допомагають Києву озброюватися швидше та ефективніше, що має критичне значення у нинішніх умовах війни.