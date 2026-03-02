ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Іран заявив про ураження ядерного об’єкта – ЗМІ

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Удари по Натанзу під час військової операції США та Ізраїлю, за заявами Тегерана, призвели до ураження ядерного об’єкта. Водночас міжнародні спостерігачі наразі не підтверджують пошкодження інфраструктури. Про це 2 березня повідомляє Reuters.

📢 «Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об’єкти Ірану», — заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на уточнювальні запитання щодо конкретних цілей, дипломат повідомив, що під атакою перебував саме Натанз.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що станом на зараз відсутні будь-які ознаки пошкодження ядерної інфраструктури Ірану.

За його словами, немає вказівок на те, що під час авіаударів постраждали будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об’єкти ядерного паливного циклу.

Нагадаємо, на початку лютого супутникові знімки зафіксували відновлення робіт на раніше пошкоджених ядерних об’єктах Ірану після ударів США та Ізраїлю у червні 2025 року. Зокрема, у Натанзі та Ісфагані знову з’явилися дахи над будівлями, які раніше зазнали значних руйнувань.

👉 Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що бойові дії проти Ірану можуть тривати близько чотирьох тижнів.

