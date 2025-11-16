Неділя, 16 Листопада, 2025
Денис Молотов
Іран заявив про повне призупинення збагачення урану

Іран оголосив про припинення всіх робіт зі збагачення урану на своїх ядерних майданчиках. Про це повідомив глава зовнішньополітичного відомства країни Аббас Арагчі, якого цитує AP. Заява пролунала після серії ударів США та Ізраїлю по інфраструктурі, яка безпосередньо пов’язана з ядерною програмою Ірану.

За словами міністра, після недавніх атак з боку Ізраїлю та США процес збагачення повністю зупинено.

📢 «В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення. Усі наші об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак», — наголосив Арагчі.

☝️ При цьому він підкреслив, що офіційний Тегеран не змінює позиції щодо подальшого розвитку ядерної програми Ірану та не відмовляється від своїх прав.

На питання щодо умов відновлення переговорів між Іраном, США та іншими країнами-учасницями ядерної угоди міністр підкреслив незмінність позиції держави:

📢 «Позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою. Право Ірану на збагачення та мирне використання ядерних технологій, включно зі збагаченням урану, є незаперечним. Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі США, визнає наші права та зрозуміє, що це невід’ємне право Ірану, і ми ніколи не відмовимося від наших прав», — зазначив він.

☝️ Заява пролунала на тлі коментарів президента США Дональда Трампа, який напередодні заявив, що Іран начебто зацікавлений у нових переговорах щодо укладання угоди зі Сполученими Штатами та висловив упевненість, що така домовленість усе ж буде досягнута.

Раніше Іран заявив про призупинення співпраці з МАГАТЕ щодо спільного контролю за ядерною програмою Ірану, аргументувавши це тим, що домовленість втратила сенс після відновлення санкцій ООН, введених 28 вересня.

👉 Також нагадаємо, що Держсекретар США Марко Рубіо заявив про швидке поновлення жорстких санкцій проти іранського режиму.

