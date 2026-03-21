Ірак оголосив форс-мажор і частково зупинив видобуток нафти

Ірак оголосив форс-мажор і призупинив видобуток нафти на всіх родовищах, що розробляються іноземними компаніями. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

У Міністерстві нафти Іраку зазначили, що причиною стали перебої з експортом через ситуацію в Ормузькій протоці — ключовому маршруті, через який транспортується близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

📢 «Міжнародні партнери не змогли призначити танкери для вивезення нафти, що унеможливило експорт, незважаючи на готовність державної нафтової компанії SOMO завантажувати поставки», – йдеться у листі відомства.

У зв’язку з цим було ухвалено рішення повністю зупинити видобуток на концесійних ділянках.

☝️ Зокрема, компанія Basra Oil Company скоротила видобуток із 3,3 млн до 900 тис. барелів на добу.

Наразі видобута сировина спрямовується на забезпечення роботи внутрішніх нафтопереробних підприємств.

Нагадаємо, раніше Ірак відновив експорт нафти через Туреччину до порту Джейхан. Постачання здійснюються через насосну станцію Сарало з початковою потужністю 250 тисяч барелів на добу після майже трирічної перерви. Водночас Саудівська Аравія почала переорієнтовувати експортні потоки через порт Янбу на узбережжі Червоного моря.