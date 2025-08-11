ЄС: Україна отримає 1,6 млрд євро з доходів російських активів

Європейський Союз здійснив третій переказ надзвичайних доходів, отриманих з заморожених активів Центрального банку росії, у розмірі 1,6 млрд євро. Як повідомила Єврокомісія 11 серпня, ці кошти майже повністю підуть на підтримку України.

📢 «Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку росії став доступним на підтримку України», – йдеться у повідомленні пресслужби.

У ЄК пояснили, що йдеться про надзвичайні прибутки від коштів, які перебувають на рахунках у центральних депозитаріях цінних паперів країн ЄС. Хоча самі активи залишаються під арештом, відсоткові доходи, які вони приносять, дозволено використовувати для допомоги Україні.

Перший подібний переказ відбувся у липні 2024 року, другий – у квітні 2025-го. Нинішній транш охоплює прибутки, накопичені впродовж першої половини 2025 року.

📢 «90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через інструмент UkraineFacility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM). А 5% – через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів», – уточнили в Єврокомісії.

👉 Минулого тижня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні 3,056 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки тому, що Київ задовільно виконав низку реформ, передбачених у Плані для України.

Водночас зазначається, що спочатку планувалося надати 4,5 млрд євро, однак обсяг траншу зменшили через невиконання частини необхідних реформ.