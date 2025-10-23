Четвер, 23 Жовтня, 2025
путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

Денис Молотов
Диктатор на росії владімір путін заявив, що санкції США проти росії мають «серйозний характер», проте не матимуть негативного впливу на економіку країни. Таку заяву він зробив під час пресконференції на з’їзді російського географічного товариства, який відбувся у кремлі.

За словами очільника кремля, нові санкції США матимуть наслідки для рф, однак «не позначаться на економічному самопочутті». Диктатор путін також нагадав, що президент США Дональд Трамп ще під час своєї першої каденції «ввів найбільші санкції проти росії». Але вони, за його словами, не мали критичного ефекту.

📢 «Такі санкції не зміцнюють відносини москви та Вашингтона», – заявив російський диктатор, коментуючи рішення американської адміністрації.

Водночас путін не вдався до нервової іронії, коментуючи ухвалення 19-го пакета європейських санкцій.

📢 «Те, що (європейці – ред.) скасували придбання наших унітазів, їм дорого коштуватиме. Вони, я думаю, були б їм дуже потрібні в сьогоднішній ситуації», – заявив кремлівський диктатор, намагаючись знецінити обмеження Євросоюзу.

Під час тієї ж пресконференції він відреагував на заяву шостого президента України Володимира Зеленського щодо поставок «Tomahawk». Диктатор путін підкреслив, що будь-яке застосування цієї зброї по території росії не залишиться без відповіді.

📢 «Це спроба ескалації, але якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Хай вони про це подумають», – пригрозив диктатор рф.

☝️ Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла» — двох найбільших російських нафтових компаній. До списку також внесли 30 їхніх дочірніх структур. За даними Міністерства фінансів США, ці заходи є частиною ширшої стратегії посилення тиску на кремль з метою змусити його припинити війну проти України.

Крім того, Євросоюз схвалив 19-й пакет санкцій проти росії. Він охоплює обмеження для російських банків, імпорту зрідженого природного газу, «тіньового флоту», криптобірж, а також компаній у Китаї та Індії, що співпрацюють із рф.

Санкції США проти росії та заходи ЄС стали наймасштабнішими за останні місяці, а риторика кремля свідчить про дедалі глибшу ізоляцію режиму путіна від Заходу.

