ЄС: мир без справедливості для України є лише капітуляцією перед агресором

Європейський Союз чітко заявив, що не готовий погоджуватися на «мир», який фактично означає капітуляцію України перед росією. Про це наголосила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після зустрічі шостого президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у неділю, 17 серпня.

Матернова повідомила, що сім європейських лідерів супроводжуватимуть Зеленського у його поїздці до Вашингтона, де він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Водночас дипломатка різко розкритикувала американського лідера, заявивши, що він ухвалив рішення не добиватися припинення вогню.

📢 «Натомість путін представив так звану “мирну пропозицію”, яка є нічим іншим, як диктатом агресора: Україна, наприклад, повинна здати східну частину своєї території, не враховуючи те, що путін захопив військовою силою. Такий “мир” неприпустимий», – наголосила Матернова.

Вона підкреслила, що Євросоюз із самого початку війни чітко дотримувався позиції: справжній мир має ґрунтуватися на міжнародному праві. Це означає повагу до незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності. Жодних компромісів з агресором ЄС не визнає.

Посол ЄС додала, що присутність семи лідерів країн Європи у Білому домі стане демонстрацією спільної позиції щодо підтримки України. «Мир», який нагадує капітуляцію, Європейський Союз визнавати не збирається.

📢 «Разом із США ми маємо підштовхнути путіна до реального припинення вогню, а потім до реального миру, чого не було зроблено в Анкориджі. Україна може повністю покластися на своїх європейських партнерів. ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність та розум», – написала Матернова.

За її словами, якщо світ дозволить агресору диктувати умови, під загрозою опиниться не лише Україна, але й безпека всієї Європи.

Аналогічну позицію висловив і президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив: росія пропонує Україні «мир, що буде капітуляцією». Якщо союзники проявлять слабкість перед кремлем, це лише підштовхне нові війни в майбутньому.

Як повідомлялося, разом із Зеленським у США відправляться провідні європейські політики:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем’єрка Італії Джорджа Мелоні;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Їхня спільна присутність у Вашингтоні має стати сигналом для москви: мир для України можливий лише на справедливих умовах.

☝️ Також нагадаємо, що «Коаліція охочих» підтвердила готовність одразу після завершення активних бойових дій розгорнути в Україні багатонаціональні сили гарантування безпеки. Вони матимуть завдання не лише підтримувати стабільність у країні, але й допомагати в контролі над українським повітряним і морським простором.

