Коаліція охочих готова розгорнути сили безпеки в Україні

«Коаліція охочих» підтвердила готовність одразу після завершення активних бойових дій розгорнути в Україні багатонаціональні сили гарантування безпеки. Вони матимуть завдання не лише підтримувати стабільність у країні, але й допомагати в контролі над українським повітряним і морським простором. А також сприяти відновленню боєздатності Збройних сил України. Про це йдеться у спільній заяві президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

У заяві наголошується, що учасники коаліції високо оцінили позицію президента США Дональда Трампа, який висловив готовність надати Україні надійні безпекові гарантії. Саме ці зобов’язання, за словами Макрона і Стармера, створюють основу для того, щоб Коаліція охочих могла відігравати ключову роль через розгортання багатонаціональних сил у регіоні.

📢 «Вони знову наголосили на готовності розгорнути сили гарантування безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України», – йдеться у заяві.

Лідери також підтвердили незмінну підтримку України у протистоянні російській агресії та наголосили на прагненні шостого президента України Володимира Зеленського до досягнення справедливого і тривалого миру. Цю позицію вони назвали ключовою напередодні його консультацій із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Крім того, Макрон і Стармер повідомили, що вже 18 серпня вирушать до американської столиці. Там вони приєднаються до зустрічі Трампа із Зеленським та іншими європейськими лідерами. Така присутність, за словами політиків, є свідченням спільної відповідальності за майбутнє безпекової архітектури Європи та підтримку України на шляху до миру.

☝️ Нагадаємо, раніше Зеленський назвав «дуже корисною» зустріч у Брюсселі з представниками «Коаліції охочих». Під час візиту вдалося скоординувати позиції перед важливими переговорами у Вашингтоні. Український президент зазначив, що європейські партнери демонструють готовність діяти рішуче й забезпечити конкретні механізми допомоги після війни.

18 серпня Зеленський прибув до США для зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. За даними ЗМІ, спершу відбудеться двостороння розмова двох президентів, після чого до них приєднаються лідери європейських держав та керівництво НАТО. Очікується, що у розширеному форматі сторони обговорять майбутні гарантії безпеки та конкретні кроки міжнародної підтримки України.