Як вибрати пензлі для макіяжу?

Пензель для макіяжу https://lorina.com.ua/ua/aksessuary/kisti-dlya-makiyazha/, купити який можна в інтернет-магазині «Лоріна», виконує аж ніяк не менш важливу функцію, ніж інші косметичні засоби та інструменти — допомагає візажисту створити привабливий образ жінки, приховати недоліки та виставити напоказ переваги зовнішності. При цьому його з повним правом можна назвати «майстром на всі руки». Наприклад, пензлик «кабукі» призначений для нанесення компактної й розсипчастої пудри. Інші спеціальні пристосування допомагають користуватися рум’янами, бронзером, хайлайтером. Для тонального крему, основи під макіяж і флюїдів потрібен інший інструмент, так само як і для пудри, коректора. Пензель для макіяжу губ допомагає помаді декорувати вуста та коректувати їх форму. І це далеко не повний перелік! За допомоги спеціальних пензликів можна вирішувати завдання з нанесення і розтушовування тіней, пом’якшенню олівцевих ліній, опрацюванню бровей.

Вибір аксесуарів, за допомогою яких можна наносити косметичні засоби, не менш важливий, ніж покупка останніх. Українським чарівницям пощастило, оскільки наші жінки можуть в одному місці придбати все що треба для створення яскравого і незабутнього образу. Інтернет-магазин «Лоріна» — справжній супермаркет товарів для професіоналів бьюті-індустрії. Тут можна замовити пензель для макіяжу від українського виробника для виконання будь-яких дій під час нанесення макіяжу. Покупцям доступні понад 100 найменувань таких помічників візажистів та жінок, що самостійно піклуються про власну красу. Можна придбати інструменти, які відрізняються за призначенням, різновидом, типорозміром, використаними під час виготовлення матеріалами.

Покупці можуть замовити пензель для макіяжу різного призначення, зокрема для:

компактної пудри;

розсипчастої пудри;

рум’ян;

контурування обличчя;

декорування губ;

нанесення помади;

блиску;

брів;

вій;

нанесення тіней;

розтушовування тіней;

підведення очей.

Окремо представлений аплікатор для тіней із довгою ручкою, пензлик для тіней плоский, подвійні пензлі для макіяжу, брів, повік.

Як правильно обрати пензель для макіяжу, купити який можна в інтернет-магазині «Лоріна»? Майстри макіяжу радять перш за все враховувати матеріал ворсу. Натуральний виготовляють з шерсті кози, соболя, білки. Такий інструмент підходить для нанесення сухих продуктів — тіней, пудри, рум’ян. Щіточки з волосками природного походження добре утримують пігмент і рівномірно розподіляють барвник по шкірі. Сфера застосування синтетичного ворсу — рідкі й кремові текстури: тональний крем, консилер, помада. Синтетика відрізняється від натуральних матеріалів тим, що не вбирає діючу речовину. Це підвищує економічність використання інструменту.

Під час вибору візажисти приділяють пильну увагу зручності у роботі й легкості хвата ручки. Не менш важливий критерій — надійність кріплення ворсу: волоски не повинні випадати. Професіонали також звертають увагу на практичність догляду — пензлі повинні легко очищатися і швидко сохнути. Неможливо не врахувати відмінність інструментів за формою: скажімо, плоский пензель для тіней слугує для нанесення кольорового декору, пухнастий — для розтушовування, скошеним промальовують стрілки чи брови.

