Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

Греція підтвердила свою готовність продовжувати дипломатичну, гуманітарну та фінансову підтримку України, однак не планує брати участь у військових зобов’язаннях. Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс в інтерв’ю Real News.

Міністр підкреслив, що Греція активно підтримує Україну на міжнародній арені, забезпечує гуманітарну допомогу та сприяє розвитку, однак військові гарантії не входять до її поточних планів. Він зазначив, що на відміну від Греції, Туреччина, маючи другу за чисельністю армію НАТО та розвинену оборонну промисловість, має більше можливостей для здійснення подібних ініціатив.

Герапетрітіс наголосив, що останні дипломатичні зусилля є позитивним сигналом для Києва, але передчасно говорити про швидке завершення війни.

Важливими залишаються умови переговорів та запропоновані механізми припинення війни. Міністр також зазначив, що будь-які рішення мають враховувати позицію України. Греція залишатиметься прихильником принципів міжнародного права та виступатиме проти агресії, яка суперечить нормам Статуту ООН.

Додатково повідомляється, що шостий президент України Володимир Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Зеленський обговорив нові механізми закупівлі американської зброї та наголосив на важливості внеску кожної країни НАТО для посилення українських військових. У свою чергу Міцотакіс підтвердив готовність підтримати процес відбудови України.

Варто зазначити, що Зеленський також провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час яких обговорювалися гарантії безпеки для України.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери готуються до зустрічі в Парижі, де 4 вересня Зеленський планує обговорити гарантії безпеки та подальші міжнародні кроки щодо припинення трирічного вторгнення росії.

Таким чином, Греція зберігає активну дипломатичну і гуманітарну підтримку. Водночас країна відмовилась від прямих військових зобов’язань. Київ продовжує шукати міжнародну координацію для зміцнення обороноздатності та відновлення країни.

☝️ Також нагадаємо, що члени НАТО висловили підтримку Києву у відповідь на нищівні удари, які росія завдала по мирних містах України.